135 milyar metreküp doğal gaz ne kadar eder? 135 milyar metreküp doğal gaz kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs gününde yaptığı konuşmada beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladıklarını ifade etmişti. Tüm gözler, 4 Haziran günü yeni bir müjdeyi daha paylaşacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti. Erdoğan, 4 Haziran bugün yaptığı açıklamada Amasra-1 kuyusunda yapılan yeni doğal gaz keşfini de kamuoyuna duyurdu.
Erdoğan, bugün 4 Haziran'da vatandaşların merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, yapılan son doğal gaz keşiflerinin ardından Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Erdoğan Karadeniz'de bulunan toplam doğal gaz rezervinin bu keşif ile birlikte 540 milyar metreküplük değere ulaştığını da aktardı.
405 milyar metreküp doğal gaz rezervi yaklaşık olarak 85 milyar dolara yakın bir meblağa denk gelmekteydi. 135 milyar metreküplük yeni keşif ise 28 milyar dolara yakın bir meblağa denk gelmekte.
CUMHURBAŞKANI’NDAN YENİ MÜJDELER!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü TRT özel canlı yayınında, Cuma (4 Haziran) günü yeni bir müjde vereceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasından sonra ise birçok kişi Erdoğan’ın açıklayacağı müjdenin ne olduğunu merak etmeye başlamıştı.
TRT’de de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.
405 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada’da yaptığı konuşmasında; “Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık.
Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol kaynağıyla ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, daha önce Karadeniz bölgesinde yapılmış olan 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfini hatırlatarak bu keşfin sonrasında karada da 3 farklı kuyuda petrol keşfi gerçekleştirildiğinden söz etti. Dönmez, "Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." şeklinde konuştu.
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