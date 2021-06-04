135 milyar metreküp doğal gaz ne kadar eder? 135 milyar metreküp doğal gaz kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs gününde yaptığı konuşmada beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladıklarını ifade etmişti. Tüm gözler, 4 Haziran günü yeni bir müjdeyi daha paylaşacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti. Erdoğan, 4 Haziran bugün yaptığı açıklamada Amasra-1 kuyusunda yapılan yeni doğal gaz keşfini de kamuoyuna duyurdu.

135 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFİ! 135 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR YAPIYOR?

Erdoğan, bugün 4 Haziran'da vatandaşların merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, yapılan son doğal gaz keşiflerinin ardından Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Erdoğan Karadeniz'de bulunan toplam doğal gaz rezervinin bu keşif ile birlikte 540 milyar metreküplük değere ulaştığını da aktardı.

405 milyar metreküp doğal gaz rezervi yaklaşık olarak 85 milyar dolara yakın bir meblağa denk gelmekteydi. 135 milyar metreküplük yeni keşif ise 28 milyar dolara yakın bir meblağa denk gelmekte.

CUMHURBAŞKANI’NDAN YENİ MÜJDELER!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü TRT özel canlı yayınında, Cuma (4 Haziran) günü yeni bir müjde vereceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasından sonra ise birçok kişi Erdoğan’ın açıklayacağı müjdenin ne olduğunu merak etmeye başlamıştı.