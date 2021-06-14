14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?|14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi yapılıyor. Şans oyunu oynamayı sevenler gözlerini Çılgın Sayısal Loto'da açıklanan rakamlara dikti. Çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Peki 14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş, 14 Haziran Pazatesi akşamı (bu akşam) saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar, belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.
Sonuç ekranına gitmek için aşağıdaki internet adresine tıklamanız yeterlidir:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari
Şans oyunu oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.
Çılgın Sayısal Loto oynamak için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto
MPİ yani Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen” ise , kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olmaktadır.
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