FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. 14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?|14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama

14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?|14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama

14.06.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Haziran Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Şans oyunu seven binlerce kişi çekilişin sonucu araştırıyor. Peki 14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama...

14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?|14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi yapılıyor. Şans oyunu oynamayı sevenler gözlerini Çılgın Sayısal Loto'da açıklanan rakamlara dikti. Çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Peki 14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama...

14 HAZİRAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?|14 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş, 14 Haziran Pazatesi akşamı (bu akşam) saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar, belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

Sonuç ekranına gitmek için aşağıdaki internet adresine tıklamanız yeterlidir:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunu oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto oynamak için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto

14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?|14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYUNU KURALLARI

MPİ yani Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen” ise , kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
13 Haziran Şans Topu Sonuçları13 Haziran Şans Topu Sonuçları
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hala beklenti içinde oynayan var mı ?

En Çok Okunan Haberler

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Dev hazinenin ardından 100 tonluk hedef!

Dev hazinenin ardından 100 tonluk hedef!

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

İki farklı uzman gram altını yorumladı

İki farklı uzman gram altını yorumladı

Gram altın bir ay önceki seviyeye geriledi!

Gram altın bir ay önceki seviyeye geriledi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Altın bilezikte büyük düşüş!

Altın bilezikte büyük düşüş!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Dünyaca ünlü Türk şirket kepenk kapattı

Dünyaca ünlü Türk şirket kepenk kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.