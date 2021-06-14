14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?|14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi yapılıyor. Şans oyunu oynamayı sevenler gözlerini Çılgın Sayısal Loto'da açıklanan rakamlara dikti. Çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Peki 14 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama...

14 HAZİRAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?|14 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş, 14 Haziran Pazatesi akşamı (bu akşam) saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar, belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

Sonuç ekranına gitmek için aşağıdaki internet adresine tıklamanız yeterlidir:

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunu oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.