17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto bilet sorgulama

Şans oyunları arasında en çok ilgi gören oyunlardan biri de Süper Loto olarak karşımıza çıkıyor. Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor. 31 milyon 851 bin liralık devreden ikramiye olacak. Binlerce kişi çekilişin sonucunu bekliyor. Peki 17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? İşte Süper Loto bilet sorgulama...
17 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 21.30'da belli oluyor ve açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Çekiliş, 17 Haziran 21.30'da gerçekleşecektir. Çekilişi canlı olarak Milli Piyanyo TV'den izleyebilirsiniz.
Süper Loto çekiliş sonrasında bilet sorgulaması Milli Piyango sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bilet numaranızı girerek "sorgula" kısmına tıklamanız yeterlidir.