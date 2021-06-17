17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto bilet sorgulama

Şans oyunları arasında en çok ilgi gören oyunlardan biri de Süper Loto olarak karşımıza çıkıyor. Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor. 31 milyon 851 bin liralık devreden ikramiye olacak. Binlerce kişi çekilişin sonucunu bekliyor. Peki 17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? İşte Süper Loto bilet sorgulama...

17 HAZİRAN PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 21.30'da belli oluyor ve açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.