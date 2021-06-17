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17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto bilet sorgulama

17.06.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Çekiliş sonuçları bugün canlı yayında Milli Piyango TV'de açıklanacak. 31 milyon 851 bin liralık devreden ikramiye olacak. Peki çekilişten sonra bilet sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto nasıl oynanır? 17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde yer almaktadır. İşte ayrıntılar...

17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto bilet sorgulama

Şans oyunları arasında en çok ilgi gören oyunlardan biri de Süper Loto olarak karşımıza çıkıyor. Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor. 31 milyon 851 bin liralık devreden ikramiye olacak. Binlerce kişi çekilişin sonucunu bekliyor. Peki 17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? İşte Süper Loto bilet sorgulama...

17 HAZİRAN PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 21.30'da belli oluyor ve açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

MİLLİ PİYANTO TV İZLE

Çekiliş, 17 Haziran 21.30'da gerçekleşecektir. Çekilişi canlı olarak Milli Piyanyo TV'den izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA

Süper Loto çekiliş sonrasında bilet sorgulaması Milli Piyango sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bilet numaranızı girerek "sorgula" kısmına tıklamanız yeterlidir.

BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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