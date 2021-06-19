19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto en çok ilgi gören şans oyunu arasında yer alıyor. İlgililer Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Peki 19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama...

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden görüntülemeniz mümkündür. Sonuçları ve bileti sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

BİLET SORGULAMA LİNKİ

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam (19 Haziran) 21.30'da açıklanacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Çekiliş pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 21.30'da canlı yapılıyor. Canlı yayın Milli Piyango TV üzerinden izlenebiliyor.

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunu oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.