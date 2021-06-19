FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. 19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama

19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama

19.06.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu sevenler Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftada 3 kez gerçekleşiyor. Çekiliş süreci canlı yayında takip edilebiliyor. Peki 19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama...

19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto en çok ilgi gören şans oyunu arasında yer alıyor. İlgililer Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Peki 19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama...

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden görüntülemeniz mümkündür. Sonuçları ve bileti sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

BİLET SORGULAMA LİNKİ

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam (19 Haziran) 21.30'da açıklanacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Çekiliş pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 21.30'da canlı yapılıyor. Canlı yayın Milli Piyango TV üzerinden izlenebiliyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunu oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYUNU KURALLARI NELERDİR?

MPİ yani Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen” ise , kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları17 Haziran Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus turist tatil yapabilir

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus turist tatil yapabilir

İngiliz Kraliyet ailesi Türkiye'den sipariş ediyor!

İngiliz Kraliyet ailesi Türkiye'den sipariş ediyor!

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

'Ölümcül' sahtekarlık, internette 15 bin TL’ye satılıyor

'Ölümcül' sahtekarlık, internette 15 bin TL’ye satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Temmuz zammı belli oluyor! Emekliye 3252 TL…

Temmuz zammı belli oluyor! Emekliye 3252 TL…

40 ülke sıraya girdi: 100 milyon dolar kazanıyor!

40 ülke sıraya girdi: 100 milyon dolar kazanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.