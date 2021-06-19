19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto en çok ilgi gören şans oyunu arasında yer alıyor. İlgililer Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Peki 19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama...
19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden görüntülemeniz mümkündür. Sonuçları ve bileti sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam (19 Haziran) 21.30'da açıklanacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Çekiliş pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 21.30'da canlı yapılıyor. Canlı yayın Milli Piyango TV üzerinden izlenebiliyor.
Şans oyunu oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
MPİ yani Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen” ise , kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olmaktadır.
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