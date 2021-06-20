20 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Vatandaşlar Şans Topu çekilişi sonuçlarını merak ederken, büyük çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 20 Haziran 2021 Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Çekiliş saati yaklaşırken, sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki 20 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

20 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 20 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp 5 kazanan 5 kişi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 2,13,17,22,24, 6 olup, joker 6 rakamı olmuştu.

Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Şans Topu çekilişi sonuçları belli olduğunda aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

20 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenmektedir. Oyunda bir ya da birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti ise 2 TL’dir.

