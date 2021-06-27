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27 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 27 Haziran 2021 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

27.06.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu ve Milli Piyango severler tarafından merakla takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım devam ediyor. 27 Haziran Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 27 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 27 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları...

27 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 27 Haziran 2021 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 27 Haziran 2021 Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Çekiliş saati yaklaşırken, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 27 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

27 HAZİRAN PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 27 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp 5 kazanan 6 kişi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 2,7,11,32,33,6 olup, joker 6 rakamı olmuştu.

Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak. Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz.

27 HAZİRAN PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Milli Piyango Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon oynanabilmekte. Tek kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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Milli Piyango
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