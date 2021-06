28 Haziran Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 28 Haziran Pazartesi günü bu akşam yapılacak. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 28 Haziran On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

28 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 28 Haziran On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş geçen Cuma günü yapılmış ve 10 kazanan olmayıp 9 kazanan 42 kişi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 1,5 ,7 ,9 ,10 ,11, 15,19 ,22, 24 ,25 ,27 ,36 ,39, 45,51, 53, 58, 66 ,70, 74 ve 77 olmuştu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak. On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz.

28 HAZİRAN PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre;

Bir kolonda 80 numara bulunmakta. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir.

Bir ya da birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti ise 2 TL’dir.

Ayrıca 'Sen Seç' özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebilirsiniz veya Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsiniz.

Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenmekte ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşturulmaktadır.