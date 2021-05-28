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  4. 28 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (28 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatı ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

28 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (28 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatı ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

28.05.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez takılarından olan altın bilezikler, uzun yıllardır hem yatırım amaçlı hem de takı olarak birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Altın ons fiyatına paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları, bugün güne hareketli başladı. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı, dün günü 468,54 seviyelerinde kapatırken, bugün güne yükselişle başladı.

Altın bilezik gram fiyatları, özellikle dolar kurundan oldukça etkilenen piyasalar arasında bulunuyor. Dolar kurundaki yükselişle beraber yukarı yönlü harekete başlayan altın bilezik fiyatlarında, bugün genel olarak bir yükseliş hakim. 14 ayar altın bilezik gramı, dün günü 292,83 seviyesinde kapatırken, bugün güne 300 TL’nin üzerinde başladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 480,89 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 479,39'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 468,54 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 393,49 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 392,25'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 375,03 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 306,03 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 305,07'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 292,83 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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