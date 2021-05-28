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  4. 28 Mayıs Altın fiyatları | Bugün (28 Mayıs) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

28 Mayıs Altın fiyatları | Bugün (28 Mayıs) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

28.05.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dış ve iç piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilenen altın fiyatları, bugün de birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde altının gram fiyatı 519,5 seviyelerine kadar çıkarak, 9 Kasım’dan bu yana en yüksek rekorunu kırmış oldu. Hareketli günler geçiren Gram altın, dün günü 518 seviyelerinde kapatırken, bugün güne yükselişe başladı. Gram altın sabah saatlerinde 519 lira ile güne başladı.

Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın şu an için 517 seviyelerinde bulunuyor. Ons altın 1.900 dolar üzerindeki seviyesini kaybederek, 1.894 dolar seviyesine geriledi. Çeyrek altın ise dün günü 840,47 ile kapatırken bugün günü yükseliş göstererek 852,14 seviyesi ile açtı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Güne 519,40 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 517,93 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 512,99, en yüksek 519,86 seviyelerini gören Gram Altın, günü 518,31 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Güne 852,14 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 849,72 TL’den işlem görüyor. Dün gören Çeyrek Altın, günü 840,47 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Güne 1.704,27 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 1.698,18'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?
Güne 3.374,17 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 3.362,09 TL’den işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.349,62 seviyesinde kapattı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Güne 3.470,33 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 3.457,79'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.446,00, en yüksek 3.460,00 seviyelerini gören Cumhuriyet Altını, günü 3.453,00 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI NE KADAR?

ATA ALTINI NE KADAR?
Güne 3.470,33 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 3.458,32'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

ZİYNET ALTIN NE KADAR?
28 Mayıs itibariyle Ziynet altının alış fiyatı 3.285,48 TL, satış fiyatı ise 3.350,17 TL.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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