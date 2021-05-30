30 Mayıs Süper Loto sonuçları | 30 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango ve Şisal ortaklığı ile gerçekleşen Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak noter huzurunda gerçekleşen çekilişte, kazanan numaranın sahibi 20 milyonu aşan ödülün sahibi oluyor.
Haftada 3 kez gerçekleşen çekiliş, Salı, Perşembe ve Pazar günleri belli oluyor. Geçtiğimiz hafta devreden ikramiye ile birlikte bu haftaki toplam ödül 20 milyon 431 bin lira. 30 Mayıs Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV üzerinden saat 21:30’da çekiliyor.
SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?
Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlıyor. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com adresinden açıklanıyor. Çekiliş ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.
MİLLİ PİYANGO TV
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
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