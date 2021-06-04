405 milyar metreküp doğal gaz ne kadar eder? 405 milyar metreküp doğal gaz kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs gününde yaptığı konuşmada beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladıklarını ifade etmişti. Tüm gözler, 4 Haziran günü yeni bir müjdeyi daha paylaşacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN YENİ MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü TRT özel canlı yayınında, Cuma (4 Haziran) günü yeni bir müjde vereceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasından sonra ise birçok kişi Erdoğan’ın açıklayacağı müjdenin ne olduğunu merak etmeye başladı.

TRT’de de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.

405 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada’da yaptığı konuşmasında; “Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık.

Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır.” Dedi.