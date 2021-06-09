5000 TL esnafa hibe desteği ne zaman yatacak? 5000 TL esnafa hibe desteği e-Devlet T.C. ile sorgulama...

Geçtiğimiz haftalarda pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çeken esnaf için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir haber gelmişti. Erdoğan, esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere iki ayrı hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurmuştu. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek ve 5000 TL esnaf hibe desteği ne zaman yatacak gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki 5000 TL esnafa hibe desteği ne zaman yatacak?
Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği müjdesi vermişti. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz şekilde destek verilecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar desteğin ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.
Esnaf hibe desteği hakkındaki bilinmesi gereken önemli ayrıntıları Bakan Muş şu şekilde açıklamıştı:
"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.
Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır."
Esnaf hibe desteği ödemelerinin, başvuruların bitmesinin ardından değerlendirme süreci sonrasında başlaması bekleniyor.
5 bin TL esnaf hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyu yapılabilecek.
Bu link üzerinden e-Devlet hesabınıza TC kimlik no ve şifreniz ile giriş yaparak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz: HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ
TC kimlik numaranızın son hanesine göre;
0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,
2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,
4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,
6 olanlar 28 Mayıs Cuma,
8 olanlar ise 29 Mayıs Cumartesi günü başvurularını gerçekleştirebilecek.
30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise bütün vatandaşlar başvuru yapabilecek.
Okuyucu Yorumları 1 yorum