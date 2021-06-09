5000 TL esnafa hibe desteği ne zaman yatacak? 5000 TL esnafa hibe desteği e-Devlet T.C. ile sorgulama...

Geçtiğimiz haftalarda pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çeken esnaf için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir haber gelmişti. Erdoğan, esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere iki ayrı hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurmuştu. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek ve 5000 TL esnaf hibe desteği ne zaman yatacak gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki 5000 TL esnafa hibe desteği ne zaman yatacak?

5000 TL ESNAF HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği müjdesi vermişti. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz şekilde destek verilecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar desteğin ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Esnaf hibe desteği hakkındaki bilinmesi gereken önemli ayrıntıları Bakan Muş şu şekilde açıklamıştı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.