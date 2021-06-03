A101 ve Garanti’den kredi anlaşması! | A101 banka kredisi nedir? A101 banka kredisine nasıl başvurulur?

A101, yeni kredi imkanı ile ilgili olarak Garanti Bankası ile anlaşma sağladı. Bu kapsamda birçok insanın tercih ettiği A101 Aktüel ürünleri ile ilgili olarak vatandaşlar artık kredi imkanından yararlanabiliyor. Kredinin detaylarını paylaşan A101, birçok cep telefonu, mobilya ve elektronik aletlerin satışında bu kredinin kullanılabileceğini açıkladı.

A101 BANKA KREDİSİ NEDİR?

Aktüel ürünler kapsamında mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan dev market, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı.

A101, kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmadan Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi verecek.

A101, kredi kampanyasını internet sitesinden duyurdu.

GARANTİ BBVA’NIN SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLER ŞÖYLE;

Hızlı Kredi Süreciyle Evrak İşleriyle Uğraşmayın

750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizde (Firma özelinde limitler değişkenlik gösterebilmektedir.) saniyeler içerisinde kredi başvurusu işleminizi gerçekleştirebilir, hayalinizdeki ürüne kolayca sahip olabilirsiniz. Üstelik 36 aya varan taksit imkânı ve uygun faiz oranları da Alışveriş Kredisi ile sizleri bekliyor.