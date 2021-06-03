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A101 ve Garanti’den kredi anlaşması! | A101 banka kredisi nedir? A101 banka kredisine nasıl başvurulur?

03.06.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 her hafta düzenli olarak çıkardığı Aktüel kataloğundaki dev indirim fırsatları ile öne çıkarak birçok vatandaşın tercih ettiği zincir marketler arasında yer alıyor. A101, şimdi de bu Aktüel ürünlerinden vatandaşın daha fazla yararlanabilmesi için yeni bir imkan sunuyor. Bu kapsamda Garanti Bankası ile anlaşan A101, Aktüel ürünlerde geçerli olacak kredi imkanını vatandaşa duyurdu.

A101 ve Garanti’den kredi anlaşması! | A101 banka kredisi nedir? A101 banka kredisine nasıl başvurulur?

A101, yeni kredi imkanı ile ilgili olarak Garanti Bankası ile anlaşma sağladı. Bu kapsamda birçok insanın tercih ettiği A101 Aktüel ürünleri ile ilgili olarak vatandaşlar artık kredi imkanından yararlanabiliyor. Kredinin detaylarını paylaşan A101, birçok cep telefonu, mobilya ve elektronik aletlerin satışında bu kredinin kullanılabileceğini açıkladı.

A101 BANKA KREDİSİ NEDİR?

Aktüel ürünler kapsamında mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan dev market, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı.

A101, kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmadan Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi verecek.

A101, kredi kampanyasını internet sitesinden duyurdu.

a101

GARANTİ BBVA’NIN SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLER ŞÖYLE;

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Anahtar Kelimeler:
a101 Garanti BBVA
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