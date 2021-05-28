FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Ava Premium kapandı mı? Ava Premium’da parası olanlar ne yapacak?

Ava Premium kapandı mı? Ava Premium’da parası olanlar ne yapacak?

28.05.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında yüksek kar vaadiyle haftalık kazanç sunacağını vaad eden AVA Premium’a erişilemiyor. Şirketin kapanmasının ardından ortaya çıkan gerçek ise herkesi şoke etti. AVA Premium’un dolandırıcılık amacıyla kurulduğu ve şirket sahiplerinin ortadan kaybolduğu bildirildi.

Ava Premium kapandı mı? Ava Premium’da parası olanlar ne yapacak?

AVA Premium adı ile birçok kişiden para alan ve şu dakikalar içerisinde ulaşım sağlanamayan şirket ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. AVA Premium'un sitesine erişilemiyor. Dolandırıcılık iddiası gündeme geldi.

YÜKSEK KAR VAADİYLE DOLANDIRICILIK
AVA Premium adı ile kurulan oluşum; oyun uygulamaları geliştirip, bu uygulamaları Avrupa ülkelerine döviz cinsinden pazarlayarak gelir elde etme üzerine kurulu bir sisteme sahipti.

Döviz cinsinden pazarladıkları için AVA Premium yatırımcılarına haftalık olarak büyük miktarlarda ödeme yapabiliyordu. Bu sisteme katılarak para yatıran birçok kişinin paraları ise bir anda yok oldu.

avapremium

AVA Premium’a erişim sağlanamamasının ardından Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) harekete geçerek, şirketin kurucusu olan 3 kişi hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Ava Premium sitesinde yazılan yazı;

“Ava Yazılım LTD. ŞTİ. Tarafından kurulan Ava Premium, 2018 yılından bu yana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde oyun ve uygulamalar geliştirip yayınlıyor. Bu yayınların Türkiye dışında olma sebebi, yayınlardan sağlanan yabancı kur gelirlerinin Türk Lira’sına kıyasla yüksek getiri sağlamasıdır. Bu sayede, birçok yatırımcımıza diğer yatırım alanlarına kıyasla hem yüksek hem risksiz hem de haftalık kazanç garantisi veriyoruz. Sizler için özel olarak tasarladığımız müşteri paneliyle üç farklı kazanç paketimizden birini seçerek, sizler de Ava Premium ile kazanmaya başlayabilirsiniz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bittiİmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti
Altı bilezik fiyatları güne yükselişle başladıAltı bilezik fiyatları güne yükselişle başladı
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Eski Google çalışanından çarpıcı tahmin

Eski Google çalışanından çarpıcı tahmin

Binance'ın CEO’su: Hiçbir güç Bitcoin projesine son veremeyecek!

Binance'ın CEO’su: Hiçbir güç Bitcoin projesine son veremeyecek!

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Binlerce memur işe alınacak!

Binlerce memur işe alınacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.