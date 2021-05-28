Ava Premium kapandı mı? Ava Premium’da parası olanlar ne yapacak?

AVA Premium adı ile birçok kişiden para alan ve şu dakikalar içerisinde ulaşım sağlanamayan şirket ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. AVA Premium'un sitesine erişilemiyor. Dolandırıcılık iddiası gündeme geldi.

YÜKSEK KAR VAADİYLE DOLANDIRICILIK

AVA Premium adı ile kurulan oluşum; oyun uygulamaları geliştirip, bu uygulamaları Avrupa ülkelerine döviz cinsinden pazarlayarak gelir elde etme üzerine kurulu bir sisteme sahipti.

Döviz cinsinden pazarladıkları için AVA Premium yatırımcılarına haftalık olarak büyük miktarlarda ödeme yapabiliyordu. Bu sisteme katılarak para yatıran birçok kişinin paraları ise bir anda yok oldu.

AVA Premium’a erişim sağlanamamasının ardından Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) harekete geçerek, şirketin kurucusu olan 3 kişi hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Ava Premium sitesinde yazılan yazı;

“Ava Yazılım LTD. ŞTİ. Tarafından kurulan Ava Premium, 2018 yılından bu yana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde oyun ve uygulamalar geliştirip yayınlıyor. Bu yayınların Türkiye dışında olma sebebi, yayınlardan sağlanan yabancı kur gelirlerinin Türk Lira’sına kıyasla yüksek getiri sağlamasıdır. Bu sayede, birçok yatırımcımıza diğer yatırım alanlarına kıyasla hem yüksek hem risksiz hem de haftalık kazanç garantisi veriyoruz. Sizler için özel olarak tasarladığımız müşteri paneliyle üç farklı kazanç paketimizden birini seçerek, sizler de Ava Premium ile kazanmaya başlayabilirsiniz.”



