Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

Cuma günü TBMM gündeminde yer alan borçların yapılandırılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Buna göre borç yapılandırması için taksit ödemelerine devam eden vatandaşlara birkaç ayrıcalık tanındı. Yasanın meclisten geçmesiyle beraber, başvuru süreci de netleşmiş oldu.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen adaylar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.

Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebilecek. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında yapılacak.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yasa yürürlüğe girdikten sonra “Gelirler İdaresi Başkanlığı”nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yaparak online yapılan başvuru sonucunda çıkan ekranda, e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buradan e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuruyu tamamlayabilirsiniz. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabiliyor. Ödemeleri kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün.