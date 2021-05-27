Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

Cuma günü TBMM gündeminde yer alan borçların yapılandırılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Buna göre borç yapılandırması için taksit ödemelerine devam eden vatandaşlara birkaç ayrıcalık tanındı. Yasanın meclisten geçmesiyle beraber, başvuru süreci de netleşmiş oldu.
BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS
Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen adaylar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.
Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.
Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebilecek. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında yapılacak.
Yasa yürürlüğe girdikten sonra “Gelirler İdaresi Başkanlığı”nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yaparak online yapılan başvuru sonucunda çıkan ekranda, e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buradan e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuruyu tamamlayabilirsiniz. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabiliyor. Ödemeleri kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün.
BORCUNU ÖDEMEYE DEVAM EDENLERE AYRICALIK
TBMM’ye yeni sunulan yasada borç taksitlerini ödemeye devam edenler için ayrıcalık tanındı. Görüşülen yasanın 9. maddesine göre ödemesi devam eden alacaklılar borçlular talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler.
30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA
AK Parti’nin meclise sunduğu torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.
15 maddelik torba yasa teklifi, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını içeriyor.
Yasa kapsamında; sosyal güvenlik sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası ve faizi yeniden yapılandırılacak.
İsteğe bağlı sigorta yaptırıp da prim borcu olanlar da yapılandırmadan yararlanacak. Yeni kanun ile SGK’nın iş kazası, meslek hastalığı gibi sebeplerle işverene rücu ettiği alacaklardan kaynaklı borçlar da yapılandırılabilecek.
Borç yapılandırması, 2021 Nisan ayı ve öncesi döneme yönelik olacak. 2021’in Nisan ayı ve öncesinde prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalılar, yapılandırmadan yararlanmaları halinde durdurulan sigortalılık süreleri yeniden geçerli hale gelecek.
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