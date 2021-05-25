Borç yapılandırma ve sicil affı ne zaman? İşte 2021 sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları…

Cuma günü TBMM’nin gündeminde yer alan vergi affı ve borç yapılandırması konusunun detayları belli oldu. Buna göre sunulan yasada borç taksit ödemelerine devam eden vatandaşlar için ayrıcalık tanındı. Yasanın meclisten geçmesi durumunda sicil affı ve yapılandırma için başvuru süreci başlayacak.

BORCUNU ÖDEMEYE DEVAM EDENLERE AYRICALIK

TBMM’ye yeni sunulan yasada borç taksitlerini ödemeye devam edenler için ayrıcalık tanındı. Görüşülen yasanın 9. maddesine göre ödemesi devam eden alacaklılar borçlular talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler.

30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA

AK Parti’nin meclise sunduğu torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.

15 maddelik torba yasa teklifi, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını içeriyor.