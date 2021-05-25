Borç yapılandırma ve sicil affı ne zaman? İşte 2021 sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları…

Cuma günü TBMM’nin gündeminde yer alan vergi affı ve borç yapılandırması konusunun detayları belli oldu. Buna göre sunulan yasada borç taksit ödemelerine devam eden vatandaşlar için ayrıcalık tanındı. Yasanın meclisten geçmesi durumunda sicil affı ve yapılandırma için başvuru süreci başlayacak.
BORCUNU ÖDEMEYE DEVAM EDENLERE AYRICALIK
TBMM’ye yeni sunulan yasada borç taksitlerini ödemeye devam edenler için ayrıcalık tanındı. Görüşülen yasanın 9. maddesine göre ödemesi devam eden alacaklılar borçlular talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler.
30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA
AK Parti’nin meclise sunduğu torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.
15 maddelik torba yasa teklifi, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını içeriyor.
BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS
Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen adaylar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.
Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.
Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebilecek. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında yapılacak.
PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 90 İNDİRİM YAPILACAK
Peşin ödeme yapacak olan borçlulara ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak. İlk 2 taksitin borcunu tamamen ödeyen kişilerin ise ÜFE’de yüzde 50’lik bir indirim uygulanacak.
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