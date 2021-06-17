Borcunu peşin ödeyenlere büyük kolaylık! Borcun yüzde 50’si siliniyor!

Yürürlüğe giren yeni yapılandırma yasasında vergi borcu, sivil affı ve borç yapılandırması gibi birçok imkan ve kolaylık bulunuyor. Emekli olmak isteyen milyonlarca Bağ-Kur’lu içinse yeni bir müjde de veriliyor. Yeni saya, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçları kapsıyor.
Yeni yapılandırma kapsamında; GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, osyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı paylarına ödeme kolaylığı verildi.
Ayrıca idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılabilecek.
30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA
15 maddelik torba yasa teklifi, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını içeriyor.
BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS
Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen borçlular, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebiliyor.
Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri siliniyor ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanıyor.
Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebiliyor. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında başlıyor.
YÜZDE 90 İNDİRİM
Peşin ödemeyi tercih eden borçlular ise, hesaplanan ÜFE tutarının yüzde 90 oranındaki indiriminden yararlanabiliyor. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara, ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor. Teklifte dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılıyor.
İKİ AYDA BİR ÖDEME
İki ayda bir yapılan ödeme kolaylığı sebebiyle vadeler ise 36 aya kadar çıkabiliyor. Yasalaşan yapılandırma kapsamında sadece borçlular değil, Bağ-Kur’lu vatandaşlar için de fırsat oluşuyor.
30 Nisan itibariyle prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek.
Bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırılabilecek.
Bunun için, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihini takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde SGK'ya başvurulabilecek. İhya için borcun tamamının ilk taksit ödeme döneminde yani 31 Ekim'e kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor.
5 PUANLIK İNDİRİM
İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek. Borcunu yapılandıranlar, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek.
Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor.
Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.
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