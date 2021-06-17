Borcunu peşin ödeyenlere büyük kolaylık! Borcun yüzde 50’si siliniyor!

Yürürlüğe giren yeni yapılandırma yasasında vergi borcu, sivil affı ve borç yapılandırması gibi birçok imkan ve kolaylık bulunuyor. Emekli olmak isteyen milyonlarca Bağ-Kur’lu içinse yeni bir müjde de veriliyor. Yeni saya, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçları kapsıyor.

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANACAK?

Yeni yapılandırma kapsamında; GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, osyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı paylarına ödeme kolaylığı verildi.

Ayrıca idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılabilecek.

30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA

15 maddelik torba yasa teklifi, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını içeriyor.