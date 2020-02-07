FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Brandcom günümüze özgü sanat tasarım ve üretim projelerinin IZZ'ini sürüyor

Brandcom günümüze özgü sanat tasarım ve üretim projelerinin IZZ'ini sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.02.2020 11:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çok yönlü iletişim gruplarından biri olan Brandcom Group; yeni markası IZZ ile geleneksel teknikleri çağdaş tasarım anlayışıyla yorumluyor. Grup, ünlü tasarım yöneticisi Esmer Erdem ile hayata geçirdiği IZZ markasıyla özel ürünler tasarlıyor. Hedef, Türkiye’nin kültürle varlıklarının güçlü markalar ile dünyaya taşınması.

Brandcom günümüze özgü sanat tasarım ve üretim projelerinin IZZ'ini sürüyor

Brandcom Group’un Türkiye tasarım mirasını sürdürme misyonu üzerine kurduğu yeni markası IZZ; geleneksel tekniklerle, kültürel çizgileri yorumlayarak, kurumların kimliğine özgü tasarımlar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel varlığı ile birlikte markalarının da dünyaya taşınabilmesini benimseyen grup, yeni markasında Esmer Erdem ile iş birliği yaparak özel ürünlere imza atıyor. Disiplinler arası kültür ve sanat projeleri geliştiren IZZ; sergiler, müzeler ve kurumların ihtiyaç duyduğu tüm markalaşma sürecini yürütebilecek bir altyapıya da sahip. Marka, sınırlı sayıda tasarlanan sanatsal objelerden oluşan çok özel koleksiyonlardan; günlük kullanımda kendine kolayca yer bulabilen fonksiyonel ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi sunuyor. Yılda sekiz koleksiyon çıkaran IZZ, iş birliği içinde olduğu sanatçı ve tasarımcıların üretimleri ve yeni koleksiyonlarını da zaman içinde bünyesine ekleyerek, büyümeyi hedefliyor.
Doğal malzemeyle kaliteli ürünler tasarlanıyor
IZZ, niş bir alanda, doğal malzemeler kullanarak, kişiye özgü olabilen, yüksek kalite işçilikle ürünler yapıyor. Ayrıca düşünce yapısı ve Türkiye’nin tarihsel ve kültürel varlığının dünyaya taşınabilmesi misyonu ile varlığını, sektördeki diğer markalardan ayrışıyor.

IZZculture sayfasıdan ulaşılabiliyor

Birbirinden farklı IZZ ürünleri için markanın Etiler’deki showroomu ziyaret edebildiği gibi web sitesi üzerinden koleksiyonlara ulaşılabiliyor. Projelere ve özel üretimlere göre fiyat skalası değişkenlik gösterebiliyor. Detaylı bilgi için web sitesini veya @izzculture adresinden sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Emre Kurttepeli joined The Mehmet Zorlu Foundation Entrepreneurship Summit as a Speaker.Emre Kurttepeli joined The Mehmet Zorlu Foundation Entrepreneurship Summit as a Speaker.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IZZ,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

SGK'dan emekliye şok! Maaşını geri istedi

SGK'dan emekliye şok! Maaşını geri istedi

Araç sahipleri dikkat! 8 kuruşluk indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! 8 kuruşluk indirim geliyor

1 YTL'si için 100 bin TL istiyor

1 YTL'si için 100 bin TL istiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Emre Kurttepeli: İnternet pazarında at çok, yem az

Emre Kurttepeli: İnternet pazarında at çok, yem az

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Faizler düştü, fiyatlar patladı

Faizler düştü, fiyatlar patladı

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Kurttepeli has been attended R&D Innovation Summit and Expo event as Keynote Speaker

Emre Kurttepeli has been attended R&D Innovation Summit and Expo event as Keynote Speaker

Emre Kurttepeli, Insider Launch Keynote Talk at Night.

Emre Kurttepeli, Insider Launch Keynote Talk at Night.

Emre Kurttepeli joined The Mehmet Zorlu Foundation Entrepreneurship Summit as a Speaker.

Emre Kurttepeli joined The Mehmet Zorlu Foundation Entrepreneurship Summit as a Speaker.

Emre Kurttepeli joined Kworks Demoday 3 event as Panel Speaker.

Emre Kurttepeli joined Kworks Demoday 3 event as Panel Speaker.

Emre Kurttepeli Participated İş ‘te Digital Meetings

Emre Kurttepeli Participated İş ‘te Digital Meetings

Emre Kurttepeli, Attended as Opening Speaker to Corporate Startup Summit 2017

Emre Kurttepeli, Attended as Opening Speaker to Corporate Startup Summit 2017

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.