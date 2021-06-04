Çalışmayan çocuklar için çift maaş imkanı! SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olanların kesilmiyor ama memurlar...

Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan vefat eden sigortalıların eşleri ve çocukları için yapılan düzenlemelerin büyük bir bölümünü eşlere ödenen ölüm maaşı ve çocuklara ödenen yetim aylığı oluyor. Bu kapsamda eşi vefat eden kişilerin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş alma hakları bulunuyor.

KADINLARA ÇİFT MAAŞ HAKKI!

Sosyal Güvenlik mevzuatında bulunan düzenlemeler kişileri korumaya yönelik yasalardan oluşuyor. Bu mevzuattaki en önemli ve en büyük yeri ise eşi vefat edenler ile yetim/öksüz çocuklar oluşturuyor. 2008 yılında, hem babası hem de eşi vefat eden kadınlar için çift maaş alma hakları ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılmıştı.

Ancak şu an için, hem eşi hem de babası vefat eden kadınların halen belirli şartlarda çift maaş alma hakkı bulunuyor.

Eşi vefat eden kişinin kadın mı erkek mi olduğuna bakılmaksızın elli şartlarda maaş alma hakkı da bulunuyor. Burada bakılan tek şey, evli olunup olunmaması, yani emekli ya da çalışan olması maaş konusunda bir etkiye sahip değil.