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Çalışmayan çocuklar için çift maaş imkanı! SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olanların kesilmiyor ama memurlar...

04.06.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler bulunuyor. Hem eşinin hem babasını kaybetmiş olan kadınların ise iki maaş alma hakları 2008’de değişti. Ancak başka şekillerde hem eşini hem de babasını kaybetmiş kadınların çift maaş alması mümkün oluyor.

Çalışmayan çocuklar için çift maaş imkanı! SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olanların kesilmiyor ama memurlar...

Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan vefat eden sigortalıların eşleri ve çocukları için yapılan düzenlemelerin büyük bir bölümünü eşlere ödenen ölüm maaşı ve çocuklara ödenen yetim aylığı oluyor. Bu kapsamda eşi vefat eden kişilerin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş alma hakları bulunuyor.

KADINLARA ÇİFT MAAŞ HAKKI!

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Sosyal Güvenlik mevzuatında bulunan düzenlemeler kişileri korumaya yönelik yasalardan oluşuyor. Bu mevzuattaki en önemli ve en büyük yeri ise eşi vefat edenler ile yetim/öksüz çocuklar oluşturuyor. 2008 yılında, hem babası hem de eşi vefat eden kadınlar için çift maaş alma hakları ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılmıştı.

Ancak şu an için, hem eşi hem de babası vefat eden kadınların halen belirli şartlarda çift maaş alma hakkı bulunuyor.
Eşi vefat eden kişinin kadın mı erkek mi olduğuna bakılmaksızın elli şartlarda maaş alma hakkı da bulunuyor. Burada bakılan tek şey, evli olunup olunmaması, yani emekli ya da çalışan olması maaş konusunda bir etkiye sahip değil.

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Ancak kız evlatların, anne veya babanın vefat etmesi üzerine alacağı yetim aylığında belli şartlar bulunuyor. Bunlar; evli olmamak, kendi adına bir sigorta ile çalışıyor olmamak ve yine kendi adına bir emekli aylığı almıyor olmak.

Eşi ölen kadına; eşinin sigortalılık süresi şartlara uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın bir aylık bağlanıyor. Yetim kalan kadınlara ise, evlenmedikleri ve çalışmadıkları süre boyunca; erkeklere ise 25 yaşına kadar yetim aylığı ödeniyor.

ÇOCUKLAR DA ÇİFT MAAŞ ALABİLİYOR!

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2008 ile birlikte çift maaş alınması kolay olmasa da bazı durumlarda çift maaş alınabiliyor. Bundan yararlanma şartları;

  • Kocası ölen bir kadın eğer emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalan maaşı alabiliyor.
  • Dul kadın çalışabilir. Hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alır ve şartlar oluşursa emekli de olur.
  • Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne babasından aylık alıyor.
  • Kız çocuk çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor.
  • Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise, kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor.
  • Çalışmayan bekar kız çocuğunun da çift maaş alma imkânı var. 1 Ekim 2008'den itibaren, yetim kız çocuğu ölen anne ve babasından iki maaş alabilir. Yüksek olanın tamamı, diğerinin ise yarısını alıyor. Evlenince maaşı kesiliyor.
  • 1 Ekim 2008'de 5510 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar (SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, eşten ve babadan aylık veriliyordu. 1 Ekim 2008'den sonra çift maaş kalktı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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