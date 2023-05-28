CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ OY ORANLARI 2023: Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip Mynet.com’da olacak!

2023 Seçim sonuçları oy oranları canlı takip ile ilgili aramalar, oy verme işleminin başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Oy verme işlemi saat 08:00’da başladı ve 17:00'de sona erecek. Saat 08.00 itibariyle tüm Türkiye'de seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy pusulasında Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimleri yer alacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

OY KULLANMA İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Oy verme işlemi pazar günü saat 08:00’da başlayıp 17:00’a kadar devam edecek. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecekler.

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmene, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konulacak, sandığa atılacak.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

