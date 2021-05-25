Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), listede genelde ön sıralarda yer alıyordu, bu sene 2021 listesindeki yeri ise değişti. ABD askeri istatistik sitesinin verileri baz alınarak Global Firepower tarafından hazırlanan listede, toplamda 30 ülke yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN YERİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz sene dünyanın en güçlü orduları listesinde 13. sırada yer alan Türkiye, bu sene sıralamasını üst basamaklara yükseltti.

2021 yılında da listenin en başında Amerika Birleşiş Devletleri yer alırken, ikinci sırada Rusya yer aldı.

Türkiye 11. sıraya yükselirken, listenin en sonunda ise İsviçre yer aldı.

İŞTE GLOBAL FİREPOWER’IN LİSTESİ

1. ABD

2 milyon 245 bin askeri personel

13 binin üzerinde uçak

6 bin 100 tank

40 bin zırhlı araç

2. RUSYA

3.5 milyonun üzerinde askeri personel

4 bin 144 uçak

13 bin tank

27 bin 100 zırhlı araç

3. ÇİN

3 milyon 335 bin askeri personel

3 bin 260 adet uçak

3 bin 205 tank

35 bin zırhlı araç

4. HİNDİSTAN

5 milyonun üzerinde askeri personel

2 bin 119 uçak

4 bin 730 tank

10 bin zırhlı araç