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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

25.05.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin istatistik sitesi tarafından her sene dünyanın en güçlü orduları listesi paylaşılıyor. Bu sene 2021 yılının da listesi belli oldu. Geçen seneki listeye göre dünyanın en iyi orduları sıralamasında listenin başında ABD yer alırken, ikinci sırada ise Rusya bulunuyordu. 2020 listesinde Türkiye, 13.sırada yer alıyordu.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), listede genelde ön sıralarda yer alıyordu, bu sene 2021 listesindeki yeri ise değişti. ABD askeri istatistik sitesinin verileri baz alınarak Global Firepower tarafından hazırlanan listede, toplamda 30 ülke yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN YERİ DEĞİŞTİ
Geçtiğimiz sene dünyanın en güçlü orduları listesinde 13. sırada yer alan Türkiye, bu sene sıralamasını üst basamaklara yükseltti.
2021 yılında da listenin en başında Amerika Birleşiş Devletleri yer alırken, ikinci sırada Rusya yer aldı.

Türkiye 11. sıraya yükselirken, listenin en sonunda ise İsviçre yer aldı.

İŞTE GLOBAL FİREPOWER’IN LİSTESİ

1. ABD

abd

2 milyon 245 bin askeri personel
13 binin üzerinde uçak
6 bin 100 tank
40 bin zırhlı araç

2. RUSYA

rusya

3.5 milyonun üzerinde askeri personel
4 bin 144 uçak
13 bin tank
27 bin 100 zırhlı araç

3. ÇİN

çin

3 milyon 335 bin askeri personel
3 bin 260 adet uçak
3 bin 205 tank
35 bin zırhlı araç

4. HİNDİSTAN

hindistan

5 milyonun üzerinde askeri personel
2 bin 119 uçak
4 bin 730 tank
10 bin zırhlı araç

5. JAPONYA

japonya

319 bin askeri personel
1480 uçak
1004 tank
5 bin 500 zırhlı araç

6. GÜNEY KORE

güney kore

7 milyona yakın askeri personel
1581 uçak
2 bin 600 tank
14 bin 11 zırhlı araç

7.FRANSA

fransa

450 bin asker
1000'in üzerinde uçak
406 tank
6 bin 420 zırhlı araç

8. İNGİLTERE

ingiltere

275 bin askeri personel
738 uçak
109 tank
5 bin 500 zırhlı araç

9. BREZİLYA

brezilya

2 milyonun üzerinde askeri personel
439 tank
676 uçak

10. PAKİSTAN

pakistan

1.7 milyonluk askeri personel
2 bin 680 tank
10 bine yakın zırhlı araç

11. TÜRKİYE

türkiye

Geçtiğimiz sene 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. Ordusu oldu.
895 bin askeri personel
206 savaş uçağı
3 bin 45 tank
149 deniz gücü

12. İTALYA

italya

317 bin askeri personel
876 uçak
200 tank
8 bin 500 zırhlı araç

13. MISIR

mısır

1 milyon 330 bin askeri personel
1053 uçak
3 bin 735 tank
11 bin zırhlı araç

14. İRAN

iran

1 milyon 925 bin askeri personel
516 uçak
3 bin 709 tank
8 bin 500 zırhlı araç

DİĞER ÜLKELER
15 - Almanya
16 - Endonezya
17 - Suudi Arabistan
18 - İspanya
19 - Avustralya
20 - İsrail
21 – Kanada
22 - Tayvan
23 – Polonya
24 – Vietnam
25 – Ukrayna
26 – Tayland
27 – Cezayir
28 – Kuzey Kore
29 - Yunanistan
30 - İsviçre

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Anahtar Kelimeler:
Ordu İsviçre Rusya
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