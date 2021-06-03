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Emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ne kadar olur?

03.06.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda iki defa yapılan emekli maaşları için gözler Temmuz ayına çevrildi. Yılın ilk 6 ayının enflasyon oranı baz alınarak belirlenen zam rakamı için TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon oranı da belli oldu. Yılın ilk dört ayı için zam oranı 5.4 olarak açıklanırken, Mayıs ayı enflasyon oranı ile emekli maaşlarının zam oranı ne kadar oldu?

Emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ne kadar olur?

Milyonlarca emeklinin merak ettiği Temmuz ayı zam oranı için veriler gelmeye başladı. TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklaması ile beraber, emekliler Temmuz ayın maaş zam oranını da merak ediyor. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanması ve Temmuz ayının yaklaşması sonucunda emekli maaş zam oranları da netlik kazanıyor.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşına gelecek zam oranında enflasyon rakamları etkili oluyor. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu. Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,89 arttı.

Merkez Bankası beklenti anketindeki veriler sonucunda, Mayıs ayı enflasyon oranı tahminini 1,29 olarak açıklanmıştı.

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İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı.

MERKEZ BANKASI’NIN TEMMUZ TAHMİNİ 7,66
Merkez Bankası'nın düzenlediği beklenti anketine göre; en düşük maaş esnaf emeklisinde 2.201 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.605 liraya çıkacak.

Yapılan anketler sonucunda, ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

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ZAM İÇİN NET TARİH 5 TEMMUZ
Yapılan tahminlerin yanı sıra emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 2021 yılı için yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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