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Emekli olmak isteyen vatandaşlar için yeni hak! Borçlar silinecek ancak 60 gün şartı var...

06.06.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasalaşan yeni yapılandırmada birçok düzenlemenin yanında Bağ-Kur’lu vatandaşlar için de fırsatlar yer aldı. TBMM’den geçen yeni yapılandırma paketinde, birçok borçlunun borçlarını ödeyebilmesi için çeşitli kolaylıklar sağlandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilen bu yasada, vergi ceza ve prim borçları pakete dahil edildi.

Emekli olmak isteyen vatandaşlar için yeni hak! Borçlar silinecek ancak 60 gün şartı var...

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşımızdan Bağ-Kur’lu olanlar içinse yeni bir müjde paylaşıldı. Yasa kapsamında vatandaşlar daha az ödeyerek ihyalarını gerçekleştirip emekli olabiliyor. Yasaya göre; ana Pazar üzerindeki ceza ve faizler silinerek, enflasyon farkı ekleniyor.

30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA

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AK Parti’nin meclise sunduğu torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.

15 maddelik torba yasa teklifi, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını içeriyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

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Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen borçlular, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri siliniyor ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanıyor.
Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebiliyor. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında başlıyor.

YÜZDE 90 İNDİRİM

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Peşin ödemeyi tercih eden borçlular ise, hesaplanan ÜFE tutarının yüzde 90 oranındaki indiriminden yararlanabiliyor. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara, ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor. Teklifte dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılıyor.

İKİ AYDA BİR ÖDEME
İki ayda bir yapılan ödeme kolaylığı sebebiyle vadeler ise 36 aya kadar çıkabiliyor. Yasalaşan yapılandırma kapsamında sadece borçlular değil, Bağ-Kur’lu vatandaşlar için de fırsat oluşuyor.

30 Nisan itibariyle prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek.

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Bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırılabilecek.

Bunun için, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihini takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde SGK'ya başvurulabilecek. İhya için borcun tamamının ilk taksit ödeme döneminde yani 31 Ekim'e kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

5 PUANLIK İNDİRİM

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İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek. Borcunu yapılandıranlar, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek.

Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor.

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.


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