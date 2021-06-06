Emekli olmak isteyen vatandaşlar için yeni hak! Borçlar silinecek ancak 60 gün şartı var...

Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri siliniyor ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanıyor. Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebiliyor. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında başlıyor.

Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen borçlular, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebiliyor.

AK Parti’nin meclise sunduğu torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşımızdan Bağ-Kur’lu olanlar içinse yeni bir müjde paylaşıldı. Yasa kapsamında vatandaşlar daha az ödeyerek ihyalarını gerçekleştirip emekli olabiliyor. Yasaya göre; ana Pazar üzerindeki ceza ve faizler silinerek, enflasyon farkı ekleniyor.

YÜZDE 90 İNDİRİM

Peşin ödemeyi tercih eden borçlular ise, hesaplanan ÜFE tutarının yüzde 90 oranındaki indiriminden yararlanabiliyor. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara, ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor. Teklifte dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılıyor.

İKİ AYDA BİR ÖDEME

İki ayda bir yapılan ödeme kolaylığı sebebiyle vadeler ise 36 aya kadar çıkabiliyor. Yasalaşan yapılandırma kapsamında sadece borçlular değil, Bağ-Kur’lu vatandaşlar için de fırsat oluşuyor.

30 Nisan itibariyle prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek.

Bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırılabilecek.