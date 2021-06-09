Emeklilere ve memurlara Temmuz zammı ne zaman yapılacak? Emekliye ve memura enflasyon farkı ne kadar olacak?

Her yıl, Ocak ve Temmuz aylarında zam alan emekli ve memurlar, Temmuz ayına az bir zaman kala yapılacak zam oranını da merak ediyor. Yılın ilk dört ayı için enflasyon oranı 5.4 olarak hesaplanmıştı. Mayıs ayı enflasyon oranının da belli olmasının ardından emekli ve memurların gözü yapılan yeni hesaplamalara çevrildi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık tüketici fiyat endeksindeki artışa göre yapılıyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılacak. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

Yapılan hesaplamalar ile birlikte enflasyonun Haziran ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 6.44 olacağı tahmin ediliyor.

ZAMDAN SONRA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz’da yüzde 6.44 oranında artacak. Bu durumda, 2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.