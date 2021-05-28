FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Enflasyon farkı ile memur maaş hesaplama | Memur maaş zammı hesabı nasıl yapılır?

Enflasyon farkı ile memur maaş hesaplama | Memur maaş zammı hesabı nasıl yapılır?

28.05.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklanan verilere göre 2021 yılının ilk 4 aylık sürecindeki enflasyon oranı 5.45 olarak belirlendi. Yılda iki defa emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor. Yılın ikinci zammı olan Temmuz zammı için ise hesaplamalar sürüyor. Yapılan çalışmalara göre, ilk 4 aylık enflasyon oranı baz alınarak Temmuz için öngörülen enflasyon oranı 7.66 olarak hesaplandı.

Enflasyon farkı ile memur maaş hesaplama | Memur maaş zammı hesabı nasıl yapılır?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam için geri sayım başladı. Temmuz ayında verilecek olan zam miktarı için yılın ilk 6 ayındaki enflasyon verileri baz alınacak. 2020 Aralık ayı TÜİK verilerine göre Ocak 2021’de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 8.36, memurlar ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7.33 zam aldı.

TÜİK 2020 ARALIK VERİLERİ
TÜİK'in verilerine göre Aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon %14.6 olarak açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 senesi Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

tüik

TÜİK’in Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8.36 arttı. Verilere göre, 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4’lük zam aşılırken, yaklaşık yüzde 4.33’lük enflasyon farkı ortaya çıktı.

Buna göre Ocak 2020’de en düşük memur maaşı 4 bin 542 liraya çıktı.

TEMMUZ AYI İÇİN ENFLASYON ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 7.66

vergi

Emekli ve memur maaşlarına yılda 2 defa yapılan zam için geri sayım başladı. Merkez Bankası'nın düzenlediği beklenti anketine göre; en düşük maaş; esnaf emeklisinde 2.201 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.605 liraya çıkacak.

2021 Temmuz ayında, memur ve memur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin ise enflasyon verileri belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak açıklandı. Yapılan anketler sonucunda eğer bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

para

ZAM İÇİN NET TARİH 5 TEMMUZ
Yapılan tahminlerin yanı sıra emekli ve memurlar 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 2021 yılı için yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Memurların zam oranı ise 7,33 olarak açıklanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Altı bilezik fiyatları güne yükselişle başladıAltı bilezik fiyatları güne yükselişle başladı
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldıYeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

2025'de 1 milyar kullanıcı olabilir!

2025'de 1 milyar kullanıcı olabilir!

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

Binance'ın CEO’su: Hiçbir güç Bitcoin projesine son veremeyecek!

Binance'ın CEO’su: Hiçbir güç Bitcoin projesine son veremeyecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Binlerce memur işe alınacak!

Binlerce memur işe alınacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.