Enflasyon farkı ile memur maaş hesaplama | Memur maaş zammı hesabı nasıl yapılır?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam için geri sayım başladı. Temmuz ayında verilecek olan zam miktarı için yılın ilk 6 ayındaki enflasyon verileri baz alınacak. 2020 Aralık ayı TÜİK verilerine göre Ocak 2021’de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 8.36, memurlar ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7.33 zam aldı.
TÜİK 2020 ARALIK VERİLERİ
TÜİK'in verilerine göre Aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon %14.6 olarak açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 senesi Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.
TÜİK’in Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8.36 arttı. Verilere göre, 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4’lük zam aşılırken, yaklaşık yüzde 4.33’lük enflasyon farkı ortaya çıktı.
Buna göre Ocak 2020’de en düşük memur maaşı 4 bin 542 liraya çıktı.
TEMMUZ AYI İÇİN ENFLASYON ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 7.66
Emekli ve memur maaşlarına yılda 2 defa yapılan zam için geri sayım başladı. Merkez Bankası'nın düzenlediği beklenti anketine göre; en düşük maaş; esnaf emeklisinde 2.201 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.605 liraya çıkacak.
2021 Temmuz ayında, memur ve memur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin ise enflasyon verileri belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak açıklandı. Yapılan anketler sonucunda eğer bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.
ZAM İÇİN NET TARİH 5 TEMMUZ
Yapılan tahminlerin yanı sıra emekli ve memurlar 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 2021 yılı için yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Memurların zam oranı ise 7,33 olarak açıklanmıştı.
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