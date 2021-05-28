Enflasyon farkı ile memur maaş hesaplama | Memur maaş zammı hesabı nasıl yapılır?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam için geri sayım başladı. Temmuz ayında verilecek olan zam miktarı için yılın ilk 6 ayındaki enflasyon verileri baz alınacak. 2020 Aralık ayı TÜİK verilerine göre Ocak 2021’de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 8.36, memurlar ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7.33 zam aldı.

TÜİK 2020 ARALIK VERİLERİ

TÜİK'in verilerine göre Aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon %14.6 olarak açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 senesi Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

TÜİK’in Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8.36 arttı. Verilere göre, 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4’lük zam aşılırken, yaklaşık yüzde 4.33’lük enflasyon farkı ortaya çıktı.

Buna göre Ocak 2020’de en düşük memur maaşı 4 bin 542 liraya çıktı.