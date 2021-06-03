Enflasyon oranları açıklandı! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

2021 Haziran ayı kira artış oranları belli oldu. Ev sahiplerinin merakla beklediği kira artış oranları TÜİK tarafından açıklandı. Geçen Mayıs ayında kira artış oranı yüzde 13,70 olarak belirlenmişti. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Haziran ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve 12 aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2021 tarihinde yani bugün belli oldu. TÜİK verileri açıkladı. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve 12 aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Örneğin;