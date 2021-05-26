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Esnaf hibe desteği başvuru ekranı | 3000 TL hibe desteği nace kodları

26.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu pandemi tedbirleri sebebiyle zorda kalan esnafa hibe desteği için başvurular başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un aktarımına göre iki gruba ayrılan esnaflara 3 bin ve 5 bin TL’lik tek seferlik bir ödeme yapılacak. Esnafa hibe desteğine başvuruların başlaması ile beraber vatandaşlar başvurular ile ilgili detayları araştırmaya devam ediyor.

Esnaf hibe desteği başvuru ekranı | 3000 TL hibe desteği nace kodları

İki gruba ayrılan ödeme sisteminde ilk grupta bulunan esnaflara 5 bin lira, ikinci grupta bulunan esnaflara ise 3 bin liralık bir destek ödemesi yapılacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yaptığı açıklama ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren paket için, başvurulan 25 Mayıs itibariyle başladı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

esnaf

17 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa hibe desteği müjdesini paylaşmıştı.

Koronavirüs döneminde alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek amaçlı olarak çıkarılan paket için, Ticaret Bakanı Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Muş’un aktardığı bilgiye göre esnafa hibe desteği için başvurular 25 Mayıs itibariyle başladı.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN

e devlet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan destek başvuruları, 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

Buna göre başvurular şu şekilde alınacak;

  • 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,
  • 2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,
  • 4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,
  • 6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,
  • 8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mehmet Muş
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