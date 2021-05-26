Esnaf hibe desteği başvuru ekranı | 3000 TL hibe desteği nace kodları

İki gruba ayrılan ödeme sisteminde ilk grupta bulunan esnaflara 5 bin lira, ikinci grupta bulunan esnaflara ise 3 bin liralık bir destek ödemesi yapılacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yaptığı açıklama ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren paket için, başvurulan 25 Mayıs itibariyle başladı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

17 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa hibe desteği müjdesini paylaşmıştı.

Koronavirüs döneminde alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek amaçlı olarak çıkarılan paket için, Ticaret Bakanı Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Muş’un aktardığı bilgiye göre esnafa hibe desteği için başvurular 25 Mayıs itibariyle başladı.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan destek başvuruları, 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.