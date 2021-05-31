Esnafa 5 bin TL hibe ödemesi yattı mı? 5 bin TL hibe ne zaman yatacak?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yaptığı açıklamalarla netlik kazanan paketin detaylarında, esnafın iki ayrı gruba ayrıldığı görülüyor. İlk grupta yer alan esnafa 5 bin TL’lik tek seferlik bir ödeme yapılacak. 25 Mayıs tarihinde başlayan başvurular 23 Haziran tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapan esnaf, 5 bin TL’lik ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan destek başvuruları, 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

Buna göre başvurular şu şekilde alınacak;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı için TIKLAYIN!

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Birinci grupta yer alan esnafa 5 bin TL hibe desteği ödemesinin başvuruların sona erdiği 23 Haziran tarihinden sonrasında ödenmesi bekleniyor. Henüz Bakanlıktan ödeme tarihleri ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.



