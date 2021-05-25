Esnafa hibe desteğinde başvurular başladı! | Hibe desteği başvuruları nasıl yapılacak?

Esnafa destek paketi için başvurular 25 Mayıs itibariyle başladı. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet adresi üzerinden tamamlayacak. 25 Mayıs’ta başlayan başvurular ise 23 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek. BAŞVURALAR BUGÜN BAŞLIYOR!

17 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa hibe desteği müjdesini paylaşmıştı. Koronavirüs döneminde alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek amaçlı olarak çıkarılan paket için, Ticaret Bakanı Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Muş’un aktardığı bilgiye göre esnafa hibe desteği için başvurular 25 Mayıs (bugün) itibariyle başladı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik. Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk lirası ve 3.000 Türk lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak."

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. Bakan Muş’un açıklamasına göre, başvurular 25 Mayıs tarihinde başlayacak.

Destek başvuruları 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek. 30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Başvuru takvimi şöyle olacak: 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN 5 BİN VE 3 BİN TL’LİK TEK SEFERLİK DESTEK

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflara iki grup halinde destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağını ifade etmişti. BİRİNCİ GRUBA 5 BİN TL DESTEK

Buna göre 1.grupta; kahve, kıraathane, pastane, internet kafeler vb işletmeler yer alıyor. Sayıları 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.