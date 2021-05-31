FED toplantısı ne zaman? FED toplantısı bu ay yapılacak mı?

ABD merkez bankasının faiz kararlar, hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda oldukça önemli bir etkiye sahip. Ekonomik anlamda enflasyon endişeleri ile boğuşan ABD için, FED toplantısından çıkacak kararlar birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalarda dolar değer kaybederken, Türkiye’de doların değer kazanıyor olması ise dikkat çekilen bir diğer konu.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu hafta Perşembe günü yapılması beklenen toplantının saat 21.00'de sona ermesi ve kararın açıklanması bekleniyordu ancak Milliyet’in haberine göre Mayıs ayında yapılması beklenen ABD Merkez Bankası FED toplantısı bu ay gerçekleşmeyecek.

Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan FED toplantı tarihleri ise 15 - 16 Haziran, 27 - 28 Temmuz, 21 - 22 Eylül, 2 - 3 Kasım ve 14 - 15 Aralık.

FAİZ ARTIRIMI YAPILIR MI?

Fed'in beklentilerin aksine faizi artırması durumunda analistler doların değer kazanması nedeniyle ons altının düşmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.



