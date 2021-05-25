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GSS borcu olanların gecikme faizi ve cezaları siliniyor! Teste gir, borcu bitir!

25.05.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Sağlık Sigortası (GSS), 18 yaşını geçen her birey için devlet tarafından zorunlu kılınan bir sigortadır. Bu kapsamda geçtiğimiz senelerde bu borçtan haberi olmayan ve SSK sigortası biten birçok gencin GSS borçlarının silinmesi kararı alınmıştı. Meclise sunulan torba yasa ile beraber, Nisan ayı ve öncesine ait GSS borcu olanların borcunun belirli şartlar altında silinmesi kararı alındı.

GSS borcu olanların gecikme faizi ve cezaları siliniyor! Teste gir, borcu bitir!

Sunulan torba yasa kapsamında, Nisan ayı ve öncesinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun anaparasını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları silinecek. Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanlar, yasa yürürlüğe girdikten sonra ise 30 Kasım tarihine kadar gelir testlerini yaptırabilecek.

CEZA VE GECİKME FAİZİ SİLİNİYOR!
Meclis'e sunulan torba yasa teklifi kapsamında Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun anaparasını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezaları siliniyor. Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanlar ise, yasa yayınladıktan sonra 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecek.

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Gelir testine girip de hane içinde kişi başı düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinden (bin 192 liradan) az çıkanların ise prim borçları silinecek.

Gelir Testi nedir? Gelir Testi nasıl yaptırılır?Gelir Testi nedir? Gelir Testi nasıl yaptırılır?

GSS prim borcunu ödemek için ise herhangi bir başvuru şartı aranmıyor.


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