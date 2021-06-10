GSS prim borcu nasıl ödenir? 2021 GSS prim borcu sorgulama sayfası

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sebebiyle borçlu olan birçok vatandaş için TBMM’de yeni bir yapılandırma paketi geçirildi. Yeni paketin içerisinde GSS prim borçları ile ilgili olarak da çeşitli düzenlemeler yer alıyordu. TBMM’den geçen yapılandırma kapsamında GSS borcu olan vatandaşlar borçlarını 18 ve 26 taksit olarak ödeyebilecek.

GSS BORÇLARI SİLİNİYOR!

GSS borcu olanlar için sevindirici gelişme geçtiğimiz günlerde geldi. Yapılandırma kapsamında TBMM'den geçen GSS pirim borcu ödemelerinde, gelir testi yapılacak. Yapılan bu testle geliri düşük olan vatandaşların borçları silinmiş olacak. Ayrıca borç ödemeleri, 18 taksit ve 36 aya kadar vade ile de ödenebilecek.

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir. Vatandaşlar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak borçlarını görebilecek.

GSS prim borcu sorgulama sayfası için TIKLAYIN!

GSS PRİM BORCU NASIL VE NEREDEN ÖDENİYOR?

GSS ödemeleri bankalarda, PTT şubelerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden ödenmektedir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla beraber yürürlüğe girecek olan GSS borçları siliniyor. Birikmiş GSS borcu olanlar, 31 Aralık tarihine kadar sadece anaparayı ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Gecikme faizi-cezası silinecek.