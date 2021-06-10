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GSS prim borcu nasıl ödenir? 2021 GSS prim borcu sorgulama sayfası

10.06.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Sağlık Sigortası (GSS) vatandaşların yararlandığı bir sağlık hizmetidir. Bu kapsamda GSS, sigortalı olarak çalışan veya sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunan kişiler dışındaki herkes, GSS ile sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Ancak GSS için de aylık olarak bir miktar ödenmesi gerekiyor. Birçok kişinin GSS borcu olması sebebiyle ise vatandaşlar borçlarını nasıl ödeyeceklerini araştırıyor.

GSS prim borcu nasıl ödenir? 2021 GSS prim borcu sorgulama sayfası

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sebebiyle borçlu olan birçok vatandaş için TBMM’de yeni bir yapılandırma paketi geçirildi. Yeni paketin içerisinde GSS prim borçları ile ilgili olarak da çeşitli düzenlemeler yer alıyordu. TBMM’den geçen yapılandırma kapsamında GSS borcu olan vatandaşlar borçlarını 18 ve 26 taksit olarak ödeyebilecek.

GSS BORÇLARI SİLİNİYOR!
GSS borcu olanlar için sevindirici gelişme geçtiğimiz günlerde geldi. Yapılandırma kapsamında TBMM'den geçen GSS pirim borcu ödemelerinde, gelir testi yapılacak. Yapılan bu testle geliri düşük olan vatandaşların borçları silinmiş olacak. Ayrıca borç ödemeleri, 18 taksit ve 36 aya kadar vade ile de ödenebilecek.

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir. Vatandaşlar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak borçlarını görebilecek.

GSS prim borcu sorgulama sayfası için TIKLAYIN!

GSS PRİM BORCU NASIL VE NEREDEN ÖDENİYOR?

GSS ödemeleri bankalarda, PTT şubelerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden ödenmektedir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla beraber yürürlüğe girecek olan GSS borçları siliniyor. Birikmiş GSS borcu olanlar, 31 Aralık tarihine kadar sadece anaparayı ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Gecikme faizi-cezası silinecek.

GSS borcu olanlar için ikinci bir durum da gelir testi ile ortaya çıkacak. Bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş olanlar için 30 Kasım'a kadar süre tanındı.

Bu süre içinde kaymakamlıklara giderek gelir testine girenlerden hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin brüt tutarının 3'te 1'inden az çıkanların (bin 192 lira) borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

KİMLER YARARLANACAK?

  • e-Devlet'ten GSS borcu görünenler.
  • Geçmişte GSS primini ödemeyenler.
  • 30 Nisan 2021 öncesinden prim borcu birikenler.

HANGİ İMKANLAR VAR?

  • Taksit yapmak isteyenin borcu yapılandırılacak.
  • Borcunu 31 Aralık'a kadar ödeyenin tüm gecikme cezaları silinecek.
  • Gelir testinde geliri düşük çıkanın borcu silinecek, primini devlet ödeyecek.
  • 36 aya kadar vade imkanı olacak.

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