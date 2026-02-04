Günlük faiz, kredi, yatırım: Banka terimlerine ne kadar kakimsin?

1/8
Günlük faiz ne demek?
Yıllık faizin günlük hesaplanması.
Her gün değişen faiz demek.
2/8
Kredi çekerken neye bakmak lazım?
Ne kadar kredi alındığına.
Toplam geri ödemenin ne kadar olduğuna.
3/8
Bileşik faiz ne demek sence peki?
Faizin ana para üzerinden hesaplanması.
4/8
Düşük riskli yatırımın anlamı ne?
Kısa sürede kazanç sağlayan yatırımlar
Kaybettirmeyen yatırımlar
Öngörülebilir yatırımlar.
5/8
Mevduat faizi enflasyonun altında kalınca ne olur?
Faiz zamanla durumu kurtarır.
6/8
Kampanyalı kredi ne demek olabilir?
Kampanyadaysa indirimli bir şeyler var demektir.
Biraz incelemek lazım, detaylı şekilde bakılmalı ne olduğuna.
7/8
Yatırım portföyünü duymuş muydun daha önce?
Farklı yatırım araçlarının dağılımı.
Tek bir ürüne yapılan tüm birikim.
8/8
Kredi kartının asgarisini ödeyince ne olur?
Borcu biraz ertelemiş gibi olurum.
Borcumun kalanına faiz işler.