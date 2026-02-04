FİNANS

Günlük faiz, kredi, yatırım: Banka terimlerine ne kadar kakimsin?

Bankacılığın dili biraz zor, hepimiz kabul edelim. O kadar çok terim var ki hangisini bileceğimizi şaşırıyoruz. Banka terimleri konusunda ne kadar iyisin peki?

Günlük faiz, kredi, yatırım: Banka terimlerine ne kadar kakimsin?

Banka terimlerine ne kadar hakimsin?

1/8

Günlük faiz ne demek?

Günlük faiz ne demek?
Biriken bir şey mi?
Yıllık faizin günlük hesaplanması.
Her gün değişen faiz demek.
2/8

Kredi çekerken neye bakmak lazım?

Kredi çekerken neye bakmak lazım?
Aylık taksitlere.
Ne kadar kredi alındığına.
Toplam geri ödemenin ne kadar olduğuna.
3/8

Bileşik faiz ne demek sence peki?

Bileşik faiz ne demek sence peki?
Faize faiz yürütülmesi.
Özel bir faiz herhalde.
Faizin ana para üzerinden hesaplanması.
4/8

Düşük riskli yatırımın anlamı ne?

Düşük riskli yatırımın anlamı ne?
Kısa sürede kazanç sağlayan yatırımlar
Kaybettirmeyen yatırımlar
Öngörülebilir yatırımlar.
5/8

Mevduat faizi enflasyonun altında kalınca ne olur?

Mevduat faizi enflasyonun altında kalınca ne olur?
Faiz zamanla durumu kurtarır.
Para kaybedilir.
Bir şey olmaz bence.
6/8

Kampanyalı kredi ne demek olabilir?

Kampanyalı kredi ne demek olabilir?
Kampanyadaysa indirimli bir şeyler var demektir.
Biraz incelemek lazım, detaylı şekilde bakılmalı ne olduğuna.
Vadesi uzun herhalde.
7/8

Yatırım portföyünü duymuş muydun daha önce?

Yatırım portföyünü duymuş muydun daha önce?
Farklı yatırım araçlarının dağılımı.
Birikimlerin toplamı.
Tek bir ürüne yapılan tüm birikim.
8/8

Kredi kartının asgarisini ödeyince ne olur?

Kredi kartının asgarisini ödeyince ne olur?
Borcu biraz ertelemiş gibi olurum.
Borcumun kalanına faiz işler.
Borcum biter.
ING Para Mevzuları
