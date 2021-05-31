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Halk Süt yardımı başvuru ekranı | Halk süt yardımı nasıl alınır? İBB Halk süt yardım başvurusu nasıl yapılır?

31.05.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yardıma muhtaç ailelere birçok yardım yapılıyor. Bu yardımlardan biri de çocuklar için yapılan Halk Süt yardımı. Özellikle koronavirüs salgınının yaygın olduğu şu dönemde, çocukların kemik gelişimini desteklemek ve bağışıklığını güçlendirmek için, pek çok yardıma ihtiyacı olan ailenin çocukları Halk Süt desteğinden yararlanabiliyor.

Halk Süt yardımı başvuru ekranı | Halk süt yardımı nasıl alınır? İBB Halk süt yardım başvurusu nasıl yapılır?

3 – 6 yaş arasındaki çocukların, bu yaşlarda süte olan ihtiyaçları oldukça fazla. Özellikle son dönemlerde artan süt fiyatları, birçok ailenin süte ulaşmasını zorlaştırıyor. İBB, 3 – 6 yaş arasında çocuğu olan pek çok aileye, Halk Süt destek yardımı yaparak, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek oluyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen aileler ise Halk Süt yardımına nasıl başvuracağını araştırıyor.

HALK SÜT YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

3-6 yaş aralığında çocuk sahibi, maddi anlamda yoksul, geçinmekte zorlanan kişilere yapılan bu yardım, Ekim 2019 tarihinden bu yana hız kesmeden İBB tarafından yapılmaya devam ediyor.

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2021 yılında da pek çok muhtaç aile süt yardımından nasıl yararlanabileceklerini, bu yardıma nasıl başvurmaları gerektiğini merak ediyor.

Halk Süt yardımından faydalanmak isteyen aileler, portal.ibb.istanbul adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. İnternetten başvuru yapamayanlar için ise ALO 153 hattından da başvuru yapmak mümkün.

Halk Süt yardım başvurusu için TIKLAYIN!

HALK SÜT YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

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  • İBB tarafından dağıtılan Halk Süt, 3-6 yaş aralığında çocuğu olan ailelere dağıtılıyor.
  • Yardım kapsamında çocuk başına haftalık 2 litre yani aylık 8 litre süt dağıtılıyor.
  • Birden fazla çocuğu olan kişilerde ise çocuk sayısına göre süt dağıtım işlemi gerçekleştiriliyor.
  • Süt yardımından yararlanacak kişilerin yardıma muhtaç, düzenli geliri olmayan yani yoksul kişiler olmaları gerekiyor.
  • Bu noktada sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları devreye giriyor.
  • Vakıf kaydı bulunan aileler, kolaylıkla süt yardımı alabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kaydı bulunan kişilere süt dağıtımında öncelik veriliyor.
  • Aynı zamanda dağıtım esnasında keşfedilen yoksul ailelere de süt yardımı yapılıyor.

süt

GÜVENİLİR GIDA ÖDÜLÜ
Panelvan araçlarla İstanbul’un farklı semtlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan Halk Süt, Tarım Bakanlığı tarafından ‘Güvenilir Gıda Ödülü’ almaya hak kazanmış olan, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de 2005 yılından bu yana Süt Kuzusu projesi kapsamında süt üreten ‘Tire Süt Kooperatifi’ tarafından üretiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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