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ING, İş Bankası, Deniz Bank açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri…

27.04.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararı sonrası ING, İş Bankası, Denizbank gibi özel bankaların çalışma saatleri de yeniden gündeme geldi. Hafta sonu bankalar normalde olduğu gibi kapalı olacak.

ING, İş Bankası, Deniz Bank açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri…

ING, İş Bankası, Deniz Bank gibi bankalar, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan tam kapanma döneminde hafta içi faaliyetlerini sürdürecek. Hafta sonu tüm kamu ve özel bankaları normalde olduğu gibi kapalı olacak.

BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; ''10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.


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DenizBank ING İş Bankası tam kapanma
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