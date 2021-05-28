İŞKUR iş ilanları sayfası güncellendi! İŞKUR'dan iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR, Türkiye’de istihdam politikalarını yöneten önemli kurumlar arasında yer alır. Yayımladığı yeni ilan sayfasındaki yüzlerce iş imkanı ise, kısa sürede çalışmayan birçok insanın dikkatini çekti. Çok kısa bir sürede binlerce başvuru alan ilanlara ulaşmak için İŞKUR’un sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR, Türkiye’nin her yerinden gelen başvuruları değerlendirerek, pek çok kriter arasından seçim yapar. İlanları incelemek ve başvuru yapmak için İŞKUR’un resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eğer daha önce bir kayıt oluşturmadıysanız, öncelikle “iş arayan” sıfatıyla bir kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kayıt şartları şu şekildedir;

Kaydolan kişi mutlaka 14 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Kayıt sırasında eğitim, meslek, kimlik ve iletişim bilgileri doğru bir şekilde verilmelidir. Özellikle eğitim ve meslek bilgilerini boş bırakmamanız çok önemlidir, kaydınız geçersiz kalabilir.

Bu kayıt 12 ay boyunca aktif kalır. Sonrasında internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR'a giderek kaydınızı yeniletmeniz gerekir.

İŞKUR’a kaydınızı tamamladıktan sonra, esube.iskur.gov.tr adresinden açık iş ilanları pozisyonlarından kendinize uygun olanı seçmeniz ve başvurmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak "Açık İş İlanları" sayfasını açın. Bu ilanları görebilmek için "İş Arayan Girişi" butonuna tıklayıp istenen bilgileri girin.

Ekrandaki yüzlerce iş ilanından size uygun olanları bulabilmek için filtreleme işlemi yapmalısınız.

Bunun için ekranın üst kısmındaki arama çubuğunu kullanın. Oraya mesleğinizi, aradığınız özel iş pozisyonlarını, niteliklerinizi veya aradığınız kurumu yazabilirsiniz.

İlanların detaylarını görüntülemek için arama çubuğunun alt kısmındaki ülke, şehir, öğrenim durumu vb. boşlukları da doldurun.

Eski ilanları da görüntülemek için "İlan No" ve "İlan Tarihi" bilgilerini de doldurabilirsiniz. İhtiyacınız olan tüm bilgileri yazdığınızı düşünüyorsanız "Ara" butonuna tıklayın.

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