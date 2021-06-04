İstifa edenler tazminat alabilir mi? Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar...

İstifa ederek tazminat almak bazı şartlar altın mümkün oluyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar, istifa ederek tazminat hakkından yararlanabiliyor. Kıdem tazminatı için ise gerekli olan şey; kendi istek ve kusurunuz dışında işten ayrılmanız. Bu şekilde olursa eğer kıdem tazminatından yararlanabiliyorsunuz.
İSTİFA EDENLER DE TAZMİNAT ALABİLİYOR!
Genel yasalarda istifa edenin tazminat alamayacağı bilgisi yer alsa da, bazı istisnai durumlarda tazminat almak mümkün oluyor.
Bunlardan biri emeklilikte yaş dışındaki tüm şartları sağlamış olarak istifa etmek, diğeri de evlenen kadınların ilk bir yıl içinde istifa etmesi.
1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesine göre istifa ederek tazminat almanın çeşitli yolları maddeleniyor. Bunlar; emeklilik için ayrılanlar, askerlik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, haklı fesih ile istifa edenler.
Bu maddelerin dışında bir de emeklilik için yaş dışındaki tüm şartları tamamlayanlar da ekleniyor.
İlgili madde; “Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."
İKİ TARİH ÇOK ÖNEMLİ!
Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak tazminat almaya hak veriyor. Ancak bunun için iki tarih önemli bir yere sahip.
Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş dışındaki emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 prim günü olarak belirleniyor.
Bu tarihten sonra sigortalı olanlar ise 25 yıl ve 4500 prim günü ve 7000 günü tamamlayarak tazminat hakkını elde edebiliyor.
Bu şartları tamamlayan kişiler, son bir yıl ve daha fazlasında çalışıyorlarsa isterse istifa ederek kıdem tazminatı hakkından yararlanabiliyor.
PEKİ NASIL OLUYOR?
Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emeklilik için yaş dışındaki şartları sağlayıp sağlamadığınızı belirten bir yazı almanız gerekiyor. Daha sonra bu yazıyla birlikte iş yerinize müracaat etmeniz gerekmekte. Yazıya ek olarak istifa dilekçenizi de iş vereninize sunmanız gerekiyor. İstifa dilekçenize, emeklilik yaşı dışındaki tüm şartları sağladığınıza dair de bilgiyi eklemeniz önemli.
Belgeleri noter aracılığı ile göndermeniz, ileride oluşacak hukuksal durumlarda da size oldukça fayda sağlayabilir.
DAHA SONRA ÇALIŞMAK İÇİN ALINAN EMSAL KARAR!
Emeklilik için yaş beklemek üzere tazminat talep etmek için, Yargıtay konuyla ilgili hükümler aldı. Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka bir iş yeri ile görüşme yapmasının, başka bir işte çalışmaya başlamasının kanuna karşı hile olarak nitelendirilemeyeceğini açıkladı.
Bu kapsamda alınan, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 5 Kasım 2020 tarihli (Esas No: 2016/29768, Karar No: 2020/14937) kararı, tüm çalışanlar açısından bir emsal oluşturdu.
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