İstifa edenler tazminat alabilir mi? Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar...

İstifa ederek tazminat almak bazı şartlar altın mümkün oluyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar, istifa ederek tazminat hakkından yararlanabiliyor. Kıdem tazminatı için ise gerekli olan şey; kendi istek ve kusurunuz dışında işten ayrılmanız. Bu şekilde olursa eğer kıdem tazminatından yararlanabiliyorsunuz.

İSTİFA EDENLER DE TAZMİNAT ALABİLİYOR!

Genel yasalarda istifa edenin tazminat alamayacağı bilgisi yer alsa da, bazı istisnai durumlarda tazminat almak mümkün oluyor.

Bunlardan biri emeklilikte yaş dışındaki tüm şartları sağlamış olarak istifa etmek, diğeri de evlenen kadınların ilk bir yıl içinde istifa etmesi.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesine göre istifa ederek tazminat almanın çeşitli yolları maddeleniyor. Bunlar; emeklilik için ayrılanlar, askerlik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, haklı fesih ile istifa edenler.

Bu maddelerin dışında bir de emeklilik için yaş dışındaki tüm şartları tamamlayanlar da ekleniyor.

İlgili madde; “Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."