Kamu işçilerinin toplu sözleşme tarihi! İşte toplu sözleşme oranları...

Binlerce kişiyi ilgilendiren zam oranları için, kamu çalışanlarının gözü bu zam görüşmesine çevrildi. Verilen bilgiye göre 2021 – 2022 yılı için 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak.
Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021 - 2022 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
Hükümet ile Türk-İş arasında 2019'da imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise 2019'un ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.
TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLER İÇİN TAYİN TALEBİ
Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.
EK ÖDEME, TAYİN HAKKI VE ZORUNLU EMEKLİLİK
Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.
Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından Temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum