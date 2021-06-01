Kamu işçisinde en düşük 4800 TL olsun talebi! O çalışanlara becayiş hakkı verilecek

Binlerce kişinin beklediği açıklama, Türk-İş ve Hak-İş’ten geldi. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2021 – 2022 senesi için yapılacak zam talebi, çıplak brüt ücret üzerinde 4 bin 800 olarak talep edildi. Yapılan teklife göre, toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonraki işe alımlarda da taban ücretin bu tutarın altında kalmaması istendi.

TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI

Türk-İş ve Hak-İş en düşük kamu çalışanının brüt ücretinin 4 bin 800 TL olmasını istediklerin dile getirirken, aynı zamanda 2021 – 2022 yılı için ilk 6 aylık dönemde de yüzde 20 ve diğer aylar için yüzde 3 refah payı talep etti.

Geçtiğimiz görüşmelerde toplamda yaklaşık 200 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri, bu dönem taşeron sisteminden kamuya geçen çalışanların da dahil olmasıyla beraber 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor. Zam oranı ile en düşük maaş ücreti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na taleplerini ileten sendikalar, bu taleplerin yanında sağlık kurumlarındaki işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya alınan işçiler için ise tayin ve becayiş hakkı verilmesini ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasını istediklerini dile getirdi.