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Kamu işçisinde en düşük 4800 TL olsun talebi! O çalışanlara becayiş hakkı verilecek

01.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu iş sözleşmelerinin tartışmaları resmen başladı! Kamuda çalışan yaklaşık 700 binden fazla insanı ilgilendiren, toplu iş sözleşmeleri için Hak-İş ve Türk-İş’ten açıklama geldi. İşçi maaşları ve hakları konusunda taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunan sendikalar, en düşük kamu işçisi maaşının 4 bin 800 TL olmasını talep etti.

Kamu işçisinde en düşük 4800 TL olsun talebi! O çalışanlara becayiş hakkı verilecek

Binlerce kişinin beklediği açıklama, Türk-İş ve Hak-İş’ten geldi. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2021 – 2022 senesi için yapılacak zam talebi, çıplak brüt ücret üzerinde 4 bin 800 olarak talep edildi. Yapılan teklife göre, toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonraki işe alımlarda da taban ücretin bu tutarın altında kalmaması istendi.

TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI
Türk-İş ve Hak-İş en düşük kamu çalışanının brüt ücretinin 4 bin 800 TL olmasını istediklerin dile getirirken, aynı zamanda 2021 – 2022 yılı için ilk 6 aylık dönemde de yüzde 20 ve diğer aylar için yüzde 3 refah payı talep etti.

Geçtiğimiz görüşmelerde toplamda yaklaşık 200 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri, bu dönem taşeron sisteminden kamuya geçen çalışanların da dahil olmasıyla beraber 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor. Zam oranı ile en düşük maaş ücreti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na taleplerini ileten sendikalar, bu taleplerin yanında sağlık kurumlarındaki işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya alınan işçiler için ise tayin ve becayiş hakkı verilmesini ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasını istediklerini dile getirdi.

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2019 VE 2020’DE NASILDI?
Hükümet ile Türk-İş arasında 2019 yılında bir anlaşma imzalanmış ve anlaşmaya göre Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile ücretleri 3 bin 500 liranın altında olan işçilere 150 lira iyileştirme yapılmıştı. Tüm işçilere ise 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için ise 4 zam yapılmıştı. 2020 yılının ilk ve ikinci 6 ayında ise yüzde 3 enflasyon farkı kadar zam konusunda anlaşılmıştı.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ
Diğer taraftan, yaklaşık 3 buçuk milyon memur ile 5 buçuk milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak olan zam için yeni görüşmeler 1 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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