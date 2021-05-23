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Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor? KÇÖ ne zaman bitecek?

23.05.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir seneyi aşkın süredir ülkemizde pek çok vatandaşı ve sektörü olumsuz etkileyen pandemi süreci boyunca işsiz kalan vatandaşlara destek amaçlı ödenen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), Mart ayında son bulacakken tekrar uzatıldı. Milyonlarca vatandaşın yararlandığı KÇÖ, alınan kararla Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da ödenmeye devam edecek.

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor? KÇÖ ne zaman bitecek?

Bir ay geriden gelen Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) Nisan ayı ödemeleri Mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatırılmıştı. Mayıs ayı ödemelerinin ise Haziran ayının başından vatandaşlara ödenmesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.

Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda önce Kısa Çalışma Ödeneği’nin 31 Mart’ta son bulacağını söylemişti. Daha sonra açıklanan kararla KÇÖ’nün Haziran 2021’e kadar uzadığı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Cumhurbaşkanı Kısa Çalışma Ödeneği
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