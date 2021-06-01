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Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor?

01.06.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle, ülkemiz ekonomik anlamda zor zamanlar geçiriyor. Alınan kararla pek çok işverenin iş yeri kapalı kalırken, milyonlarca çalışan da işsiz kaldı. İşsizliği vermiş olduğu ekonomik zorluğu rahatlatmak amacıyla bir süredir hak sahiplerine Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) veriliyor.

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor?

Salgın sebebi ile bu yardımdan ülkemizde milyonlarca vatandaşımız faydalanıyor. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hak sahibi kişilere ödenen Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) en son Mart ayı itibariyle sona ereceği söylenmiş, daha sonra bu süreç 31 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığı günümüzde KÇÖ ödemelerinin devam edip etmeyeceği de merak ediliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği için geçtiğimiz Nisan ayında açıklama yapmıştı.

Erdoğan; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021 olarak açıklandı.

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Kabine toplantısı sonrasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bu sebeple şu an için alınan karar gereğince Kısa Çalışma Ödeneği, 31 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

Ödemeler, 4 Haziran tarihinde hesaplara yatırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Kısa Çalışma Ödeneği
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