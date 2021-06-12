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Kolay emeklilik fırsatı için detaylar belli oldu! İhya kolaylığı erken emekliliğin yolunu açacak...

12.06.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Primler için yeni yapılandırma kararları Bağ-Kur’lu vatandaşları sevindirdi. Primler hakkında; yapılandırma, ihya ve dondurma gibi kolaylıkların yanı sıra bu imkanlar sayesinde birçok kişinin emeklilik yolu da açılmış oldu. Vatandaşların kamuya olan borçlarının yeniden düzenlenmesi en çok Bağ-Kur’luların işine yaradı.

Kolay emeklilik fırsatı için detaylar belli oldu! İhya kolaylığı erken emekliliğin yolunu açacak...

Yeni yapılandırma kapsamında prim yapılandırması, ihya kolaylığı ve dondurma gibi imkanlar vatandaşa sunuldu. Özellikle Bağ-Kur’lu vatandaşlar 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını tamamlayarak prim borçlarını yapılandırabilecek. Ayrıca yeni düzenleme kapsamında birçok kişinin de emekli olması kolay hale geldi.

SON GÜN 31 AĞUSTOS
Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luları sevindirdi. Primler için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak.
Prim borcu olan Bağ-Kur'lular 31 Ağustos'a kadar başvurarak bunları yapılandırabilecek.

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KİMLER YARARLANABİLECEK?
Yeni düzenleme ile prim borç yapılandırmasından kendi adına çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları ve Bağ-Kur’lular yararlanabiliyor.

Yeni karara göre 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılması sağlanıyor.

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Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.

Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebilecek. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Ekim ayında yapılacak.

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PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 90 İNDİRİM YAPILACAK
Peşin ödeme yapacak olan borçlulara ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak. İlk 2 taksitin borcunu tamamen ödeyen kişilerin ise ÜFE’de yüzde 50’lik bir indirim uygulanacak.

BORCUNU ÖDEMEYE DEVAM EDENLERE AYRICALIK
TBMM’ye yeni sunulan yasada borç taksitlerini ödemeye devam edenler için ayrıcalık tanındı. Görüşülen yasanın 9. maddesine göre ödemesi devam eden alacaklılar borçlular talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler.

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Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçilerden, 30 Nisan'a kadar olan prim borçlarını Ekim sonuna kadar ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

İHYA KOLAYLIĞI
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim arasında SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.

İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.

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EMEKLİLİK İMKANI
Bu kapsamda, prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve bu sebeple emekli olamayan Bağ-Kur’lular, borçlarını yapılandırarak emekli olabilecek.

Emekliliği henüz gelmemiş olanlar ise geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabilecek. Bu sayede emeklilikleri de uzamamış olacak.

Bağ-Kur’luların bu imkandan yararlanabilmesi için 4 ay içerisinde SGK’ya giderek durdurulan prim süreleri içerisinde ödeyecekleri prim tutarını hesaplattırmaları gerekiyor.

Hesaplanan borcun da ilk taksit tarihi olan Ekim ayında ödenmesi gerekiyor.


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