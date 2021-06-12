Kolay emeklilik fırsatı için detaylar belli oldu! İhya kolaylığı erken emekliliğin yolunu açacak...

Yeni yapılandırma kapsamında prim yapılandırması, ihya kolaylığı ve dondurma gibi imkanlar vatandaşa sunuldu. Özellikle Bağ-Kur’lu vatandaşlar 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını tamamlayarak prim borçlarını yapılandırabilecek. Ayrıca yeni düzenleme kapsamında birçok kişinin de emekli olması kolay hale geldi.

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luları sevindirdi. Primler için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak.

Prim borcu olan Bağ-Kur'lular 31 Ağustos'a kadar başvurarak bunları yapılandırabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni düzenleme ile prim borç yapılandırmasından kendi adına çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları ve Bağ-Kur’lular yararlanabiliyor.

Yeni karara göre 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılması sağlanıyor.

Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.