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Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak?

17.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018'den beri emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin ikincisi Kurban bayramında verilecek. 2021 yılı Ramazan Bayramı’nda bayramdan önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri için, Kurban Bayramı’nda da bayramdan önce ödemelerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 3 senedir emeklilerin hesaplarına yatırılan 1000 liralık ikramiye, 2021 yılında zamlanarak bin 100 liraya yükseldi. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak?

2018 yılından beri her sene yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin bu sene Kurban Bayramı’nda ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Mayıs ayında 2021 yılının ilk ikramiyesi Ramazan ayında ödendi. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin aynı döneme denk gelmesi, vatandaşları heyecanlandırdı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılmaktaydı. 2021 senesinde ise Bayram için gerçekleştirilen ödemeler, bin 100 TL'ye yükseldi.

Bu sene Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri yine 1100 TL şeklinde yatırılacak. Bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

para

Bu kapsamda Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih ise henüz netleşmedi.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi de alabilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Arife günü: 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kurban Bayramı
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