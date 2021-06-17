Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

2018 yılından beri her sene yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin bu sene Kurban Bayramı’nda ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Mayıs ayında 2021 yılının ilk ikramiyesi Ramazan ayında ödendi. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin aynı döneme denk gelmesi, vatandaşları heyecanlandırdı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılmaktaydı. 2021 senesinde ise Bayram için gerçekleştirilen ödemeler, bin 100 TL'ye yükseldi.

Bu sene Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri yine 1100 TL şeklinde yatırılacak. Bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih ise henüz netleşmedi.