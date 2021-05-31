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Kurban Bayramı ikramiyelerine zam gelecek mi?

31.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılından beri yılda iki kere her dini bayram öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri tekrar vatandaşın gündeminde. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile beraber emeklilerin gözünü çevrildiği bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin yararlandığı emekli ikramiyelerine bu sene zam yapılacak mı?

Kurban Bayramı ikramiyelerine zam gelecek mi?

Yılda iki defa her dini bayram öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyesine 2018 yılından beri zam yapılmıyordu. 3 sene sonra 2021 Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerine 100 liralık bir zam yapıldı. Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı olarak aldı. Peki Kurban Bayramı’nda ikramiyelere zam yapılacak mı?

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?

Emekli ikramiyesi, geçim sıkıntısı yaşamanın yanında bir koronavirüs salgını ile zor günler geçiren emeklilerin kısa bir süre de olsa yardımcısı oluyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde, “Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz” dedi.

para

Bunun üzerine Ramazan Bayramı öncesinde verilmeye başlandığı 2018 yılından beri ilk defa emekli ikramiyeleri zamlı fiyattan hesaplara yattı.

2021 yılında 3 sene sonra zam yapılan emekli ikramiyelerine bu sene ikinci bir zammın yapılmayacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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