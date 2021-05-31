Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşlarına ne zaman zam gelecek?

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme ile ilgili olarak ise Türk-İş ve Hak-İş sendikaları en düşük memur maaşının brüt ücretinin 4 bin 800 lira olmasını talep etti. Yılda iki defa yapılan zam için, 6 aylık enflasyon oranları baz alınıyor.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI

3 Haziran günü Mayıs ayının da enflasyon oranı açıklanmış olacak. Bu kapsamda Temmuz’da memurlara yapılacak olan zam için daha net veriler de elde edilmiş olacak.

Beklenti anketleri ile beraber Mayıs ayı enflasyonu yüzde 6.8 olarak açıklanıyor. Tahminler içinde yüzde 1.73’lük aylık enflasyon olması halinde, 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran ise %7.28’e yükselmiş oluyor.

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Beklenti anketine paralel Mayıs enflasyonunun ardından memur ve memur emeklisi yüzde 3.8 fark alacakken, aylık enflasyonun %1.73’e ulaşması halinde fark %4.28’e kadar çıkacak. Haziran ayında enflasyon sıfır dahi çıksa Temmuz’da maaşlara %3’lük toplu sözleşmesine ek olarak %4.28 fark yansıtılmış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için %6.80-7.28 civarında zam almış olacak.



