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Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşlarına ne zaman zam gelecek?

31.05.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda iki defa memur maaşlarına enflasyon oranında zam yapılıyor. Yılın ilk 4 ayındaki enflasyon oranı 5.4 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayı zammı için ise Merkez Bankası’nın düzenlediği beklenti anketine göre zam oranı 7.66 olarak ifade edilmişti. Ancak kesin oranlar 5 Temmuz tarihinde belli olacak.

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşlarına ne zaman zam gelecek?

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme ile ilgili olarak ise Türk-İş ve Hak-İş sendikaları en düşük memur maaşının brüt ücretinin 4 bin 800 lira olmasını talep etti. Yılda iki defa yapılan zam için, 6 aylık enflasyon oranları baz alınıyor.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI

3 Haziran günü Mayıs ayının da enflasyon oranı açıklanmış olacak. Bu kapsamda Temmuz’da memurlara yapılacak olan zam için daha net veriler de elde edilmiş olacak.

Beklenti anketleri ile beraber Mayıs ayı enflasyonu yüzde 6.8 olarak açıklanıyor. Tahminler içinde yüzde 1.73’lük aylık enflasyon olması halinde, 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran ise %7.28’e yükselmiş oluyor.

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

1para

Beklenti anketine paralel Mayıs enflasyonunun ardından memur ve memur emeklisi yüzde 3.8 fark alacakken, aylık enflasyonun %1.73’e ulaşması halinde fark %4.28’e kadar çıkacak. Haziran ayında enflasyon sıfır dahi çıksa Temmuz’da maaşlara %3’lük toplu sözleşmesine ek olarak %4.28 fark yansıtılmış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için %6.80-7.28 civarında zam almış olacak.

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Memur
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