Müzisyenlere ne zaman hibe desteği verilecek? Müzisyenlere ne kadar destek verilecek?

Koronavirüs nedeni ile birçok müzisyenin işsiz kaldığı ve oldukça zor durumda olduğu bir gerçek. 1 Haziran’dan sonra pandemi tedbirlerine uyularak çalışacaklarını düşünen müzisyenler için, bir karar açıklanmamıştı. Bunun üzerine sosyal medyada birçok ünlü isminde yer aldığı tepkilerin büyümesiyle, bakanlıktan müzisyenlere hibe desteği açıklandı. Peki müzisyenlere ödenecek 3 bin TL, ne zaman yatacak?

MÜZİSYEN HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Müzik Susmasın" sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin lira destek verileceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuyla ilgili tam açıklaması şu şekilde:

"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız."

Müzik Susmasın sloganıyla verilecek olan 3 bin TL hibe desteği için henüz bir açıklama yapılmadı.



