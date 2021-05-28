N11 halka arz için SPK’ya başvurdu! | N11 halka arz ne zaman?

Taslak metinde, N11’in halka arzında hisse başı halka arz fiyat detayı yer almadı. Türkiye e-Ticaret pazarında yüzde 6,5 ile üçüncü büyük paya sahip olan N11’in toplam ticaret hacmi, yüzde 48 artışla 8,2 milyar lira oldu.

YÜZDE 6,5 İLE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞİRKET: N11

Kesinleşmemiş bu rakamlara göre şirketin yüzde 15,3'ü halka arz edilecek. Taslak izahnamede yer alan bilgiye göre Türkiye e-ticaret pazarında yüzde 6,5 pay ile üçüncü büyük oyuncu olan şirketin toplam ticaret hacmi yüzde 48 artışla 8,2 milyar lira oldu.

Satıcılardan alınan komisyon, lojistik ve reklam başta olmak üzere çeşitli gelir kalemlerinden oluşan 2020 hasılatı yüzde 56 artışla 1 milyar lira, 2020 yılı net kârı yüzde 33 artışla 58,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirketin, 182,6 milyon liradan 215,6 milyon liraya yükseltilecek 33 milyon lira tutarındaki sermayesinin halka arz edileceği belirtildi.

Taslak metne göre halka arzı aracılık eden konsorsiyumun liderliğini İş Yatırım, Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım yürütecek.