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N11 halka arz için SPK’ya başvurdu! | N11 halka arz ne zaman?

28.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Ticaret siteleri arasında adını duyuran ve gün geçtikçe yerini sağlamlaştıran N11’in sahibi Doğuş Planet, halka arz talebinde bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuran Doğuş Planet, şirketin internet sitesi üzerinden halka arz için detaylı bilgileri paylaştı. Buna göre hazırlanan izahnameye göre; şirketin yüzde 15,3’ü halka arz edilecek.

N11 halka arz için SPK’ya başvurdu! | N11 halka arz ne zaman?

Taslak metinde, N11’in halka arzında hisse başı halka arz fiyat detayı yer almadı. Türkiye e-Ticaret pazarında yüzde 6,5 ile üçüncü büyük paya sahip olan N11’in toplam ticaret hacmi, yüzde 48 artışla 8,2 milyar lira oldu.

YÜZDE 6,5 İLE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞİRKET: N11
Kesinleşmemiş bu rakamlara göre şirketin yüzde 15,3'ü halka arz edilecek. Taslak izahnamede yer alan bilgiye göre Türkiye e-ticaret pazarında yüzde 6,5 pay ile üçüncü büyük oyuncu olan şirketin toplam ticaret hacmi yüzde 48 artışla 8,2 milyar lira oldu.
Satıcılardan alınan komisyon, lojistik ve reklam başta olmak üzere çeşitli gelir kalemlerinden oluşan 2020 hasılatı yüzde 56 artışla 1 milyar lira, 2020 yılı net kârı yüzde 33 artışla 58,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirketin, 182,6 milyon liradan 215,6 milyon liraya yükseltilecek 33 milyon lira tutarındaki sermayesinin halka arz edileceği belirtildi.

Taslak metne göre halka arzı aracılık eden konsorsiyumun liderliğini İş Yatırım, Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım yürütecek.

N11 HALKA ARZ NE ZAMAN?

n11

e-Ticaret pazarındaki rolünü ve Pazar payını paylaşan N11’in, listede üçüncü sırada yer aldığı görülüyor. Trendyol yüzde 36.4 ile birinci sırada yer alırken, Hepsiburada yüzde 12.3 ile ikinci sırada yer alıyor. Pazara en son girdiğini ve işletme modelinin diğerlerinden farklı olduğunu belirten n11.com'un pazar payı ise yüzde 6.5 olarak açıklanıyor.

Şirketin halka arzının Temmuz ayı itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada n11 trendyol
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