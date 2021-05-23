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Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitiyor? Nakdi Ücret Desteği bitecek mi?

23.05.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sebebi ile birçok vatandaşımız kepenk kapatırken, milyonlarca çalışan ise işsiz kaldı. Bu süreçte işsiz vatandaşlarımıza destek olmak amacı ile ödenen Nakdi Ücret Desteği, açıklamalarla beraber Mart ayında son bulacaktı. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla bu süreç Haziran ayına kadar uzatıldı.

Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitiyor? Nakdi Ücret Desteği bitecek mi?

17 Nisan 2020 tarihinden itibaren her ay hesaplara yatırılan Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından yapılan açıklamada Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı söylenmişti. Nakdi Ücret Desteği’nin Haziran ayından sonra da devam edip etmeyeceği ise pandemi sürecinin gidişatına bağlı olarak yeniden değerlendirilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.

para

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır. Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Cumhurbaşkanı
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