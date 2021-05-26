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Nefes kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte nefes kredisi veren bankalar

26.05.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgının bir seneyi aşkın süredir etkileri halen devam ederken, ekonomik anlamda zorda kalan KOBİ’lere uygun koşullarda finansman sağlamak için açıklanan “2021 Nefes Kredisi” için başvuru tarihi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, paketin içeriğine dair detaylar da yer aldı.

Nefes kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte nefes kredisi veren bankalar

Son yapılan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı paket ile ilgili detaylar bugün yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. 6 ay ödemesiz şekilde, 10 bankanın da desteği ile sunulan “Nefes Kredisi”nin faiz oranı yıllık 17,5 olarak belirlendi.

“NEFES KREDİSİ” BAŞVURULARI NE ZAMAN?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu “Nefes Kredisi” hakkındaki detaylar ve başvuru tarihi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazıya göre; 10 bankanın katılımı ile gerçekleşen kredi imkanı için başvurular, 1 Haziran tarihi ile uygulamaya alınacak.

Buna göre; 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1 – 10 milyon TL olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

TOBB ve Oda/Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaklar.

6 AY ÖDEMESİZ
Açıklanan Nefes Kredisi kapsamınca; işletmelerden ilk 6 aylık dönem için ödeme alınmayacak. Daha sonra kredi miktarı, 12 taksite eşit olarak bölünecek.

Nefes Kredisi için Hazine Destekli KGF kefareti sağlanacak, kredinin yıllık faiz oranı ise yüzde 17,5 olarak belirlendi.

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“NEFES KREDİSİ” VEREN BANKALAR

  • TC Ziraat Bankası A.Ş
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş
  • Türkiye İş Bankası A.Ş
  • T. Garanti Bankası A.Ş
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
  • Akbank T.A.Ş
  • Denizbank A.Ş
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Hazine ve Maliye Bakanlığı
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