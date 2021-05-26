Nefes kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte nefes kredisi veren bankalar

Son yapılan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı paket ile ilgili detaylar bugün yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. 6 ay ödemesiz şekilde, 10 bankanın da desteği ile sunulan “Nefes Kredisi”nin faiz oranı yıllık 17,5 olarak belirlendi.

“NEFES KREDİSİ” BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu “Nefes Kredisi” hakkındaki detaylar ve başvuru tarihi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazıya göre; 10 bankanın katılımı ile gerçekleşen kredi imkanı için başvurular, 1 Haziran tarihi ile uygulamaya alınacak.

Buna göre; 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1 – 10 milyon TL olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

TOBB ve Oda/Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaklar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 Nefes Kredisi Basın Açıklaması (26.05.2021) pic.twitter.com/euJ0jR3vfg — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 26, 2021

6 AY ÖDEMESİZ

Açıklanan Nefes Kredisi kapsamınca; işletmelerden ilk 6 aylık dönem için ödeme alınmayacak. Daha sonra kredi miktarı, 12 taksite eşit olarak bölünecek.